Световният вкус в София! Започват 5 големи хранителни изложения

Пет международни хранителни изложения започват днес в Интер експо център в София и ще продължат до 15 ноември. Те ще бъдат открити от министъра на земеделието и храните Георги Тахов, а организаторите очакват рекорден интерес от компании и професионалисти от цял свят.

Събитията обединяват водещите български и международни производители в секторите на месото, млякото, хлебопроизводството, напитките и иновациите в хранително-вкусовата промишленост.

Международни участници и ключови акценти

В рамките на петте форума – „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд&Дринк“ и Wine&Spirits Show – посетителите ще имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции и технологии в индустрията. Изложенията ще са отворени за публика от 12 до 14 ноември между 10:00 и 18:30 часа, а в последния ден – до 16:00 часа.

„Месомания“ представя решения в месопреработването, „Пътят на млякото“ акцентира върху млечните продукти, „Булпек“ е посветено на хлебопроизводството и сладкарството, „Интерфуд&Дринк“ показва процесите в хранителната промишленост, а Wine&Spirits Show – световното разнообразие от вина и спиртни напитки.

Официалната церемония по откриването ще се състои днес от 15:00 часа в присъствието на министъра Георги Тахов, посланиците на Индонезия и Виетнам, представители на браншови организации и бизнеса. Сред официалните гости са и Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Атанас Урджанов – председател на Асоциацията на месопреработвателите, и Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите.

Световно участие и нови платформи

Над 400 изложители от Европа, Азия и Африка участват в тазгодишното издание. България е представена редом с компании от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Полша, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва, Шри Ланка, Египет, Виетнам, Индонезия и Украйна. Силен интерес предизвикват колективните участия на Индонезия, Виетнам и Италия, които традиционно демонстрират високи стандарти в хранителната индустрия.

За първи път в рамките на Международните хранителни изложения се представят три нови платформи – HOT RELEASE EXPO, DIGITAL BOX и MATCHMAKING PLATFORM. В специалната зона HOT RELEASE EXPO компаниите показват най-новите си продукти, пуснати на пазара през 2025 г. DIGITAL BOX демонстрира възможностите на дигиталните технологии за бизнеса в хранително-вкусовата промишленост, а MATCHMAKING PLATFORM позволява целенасочено договаряне между изложители и потенциални партньори.

Вкус, здраве и иновации

Паралелно с изложенията ще се проведат над 30 съпътстващи събития – тематични конференции, презентации на нови технологии и демонстрации на кулинарни умения. Сред акцентите са форуми, посветени на храната и здравето, пица шампионат, дегустации на традиционни и екзотични вкусове, както и представяне на дигитални инструменти за управление на производството. Целта на организаторите е да покажат пълния потенциал на българската и международната хранителна индустрия в контекста на модерните пазарни тенденции.

