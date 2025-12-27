Нов квартал в София става златен, младите вдигат цените

Софийският имотен пазар продължава да се движи нагоре, но една зона изпъква като истински феномен – Малинова долина. Само преди няколко години кварталът беше периферна територия между Студентски град и Витоша. Днес е един от най-бързо растящите райони в столицата, а интересът към него е толкова силен, че цените се доближават до тези в престижните южни квартали.

Според данните от водещите имотни портали средната цена на квадратен метър в Малинова долина достига около 4319 лв. по информация от Imoti.com и 2285 евро по данни на Imot.bg. Това поставя района сред най-динамичните и поскъпващи в София.

Защо младите избират Малинова долина

Кварталът се превърна в естествено продължение на Студентски град – но без шум, без пренаселеност и без хаоса на нощния живот. Младите семейства и работещите в ИТ сектора търсят именно това: ново строителство, модерни сгради, зелени пространства и бърз достъп до ключови точки на града.

Близостта до Околовръстното и до бизнес зоните в Младост превръща района в удобен хъб за хора, които искат да живеят в София, но не желаят да плащат премиум цените на Лозенец или Иван Вазов.

Новите комплекси, които се строят в квартала, предлагат енергийна ефективност, подземни гаражи, контрол на достъпа и модерна архитектура – все фактори, които младите купувачи поставят на първо място.

Какво се търси най-много

Търсенето е концентрирано върху двустайни и тристайни апартаменти – жилища, подходящи за първи дом. Инвеститорите също са активни, защото районът предлага добра възвръщаемост при отдаване под наем, особено заради близостта до Студентски град и ИТ офисите.

Едностайните жилища също се продават бързо – в платформите има оферти за 30–35 кв.м, които достигат 45 000–67 000 евро. Това е показателно за високото търсене и ограниченото предлагане.

Сравнение с другите квартали в София

Докато Лозенец и Иван Вазов остават премиум сегмент с ограничено предлагане и високи цени, Малинова долина предлага нещо различно – комбинация от достъпност, модерност и потенциал за растеж.

Кръстова вада и Манастирски ливади също са сред най-търсените райони, но там пазарът вече е по-зрял и цените са стабилизирани. Малинова долина, напротив, е в подем – строи се активно, инфраструктурата се развива, а интересът расте с всяка година.

Витоша и Студентски град остават предпочитани за инвестиция, но Малинова долина се откроява като място, където младите купуват първия си дом, а не просто имот за отдаване под наем.

Защо Малинова долина става хит

Причините са няколко: модерно строителство, достъпни цени спрямо южните квартали, близост до университети и бизнес зони, бърз достъп до Околовръстното и усещане за нов, подреден квартал, който тепърва ще се развива.

Това е район, който расте заедно със своите жители – млад, динамичен и перспективен. И именно младите са тези, които вдигат цените, превръщайки Малинова долина в новия „златен“ квартал на София.

