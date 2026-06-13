Селото на чесъна става имотна сензация. Всички питат за него
То се слави и с най-лековитата вода
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То се слави и с най-лековитата вода
Населено място, на което никой не обръщаше внимание, става имотен вулкан
Геополитическите събития влияят различно за продавача и за купувача
Най-търсени са двустайните и тристайни жилища, България отиде при лидерите в Европа
Софийският имотен пазар продължава да се движи нагоре
София остава по-достъпен град за покупка на имоти спрямо други европейски столици
Две нови тенденции в пазара на имоти. Най-търсените жилища
1500 къщи се строят в момента, на мода са триетажните
Пазарът се подхранва от исторически рекордно ниски стойности на лихвите по жилищните кредити
Експерти предупреждават за повече предпазливост и внимание