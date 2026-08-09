Две аномалии променят зимата в Европа

Докато в тропическия Тихи океан се формира много силно супер Ел Ниньо, в Индийския океан се засилва нова океанска аномалия. Това вление е известно като „положителен дипол на Индийския океан“.

Според последните сезонни прогнози се очаква комбинираното влияние на тези две явления значително да промени метеорологичните модели в Северното полукълбо през зимата 2026-2027 г., със значителни последици за САЩ, Канада и Европа, пише румънското издание Libertatea.

Диполът на Индийския океан е температурната разлика между западната и източната част на Индийския океан. По време на положителната фаза, в която явлението навлиза сега, водите на запад стават необичайно топли, докато тези на изток се охлаждат. Тази разлика причинява мощна атмосферна циркулация. Топлият въздух се издига над по-топлите води на запад, докато се спуска над по-студените райони на изток, образувайки широка клетка на тропическа циркулация, която влияе на времето в световен мащаб. Последният анализ показва, че положителният дипол на Индийския океан едва сега започва, но се очаква да се запази през есента и началото на зимата.

Сезонните прогнози потвърждават засилването на феномена.

Сезонните прогнози за валежите за есента вече показват значителен дефицит на валежи в източната част на Индийския океан и над средните количества в западната част на Индийския океан, което потвърждава засилването на атмосферното влияние, според Severe Weather Europe.

В същото време в тропическия Тихи океан се развива супер Ел Ниньо, което според настоящите модели може да се превърне в едно от най-мощните в историята. Аномалиите на температурата на повърхността на океана вече са достигнали четири до пет градуса над нормалната средна стойност, а под повърхността съществува много топла вълна на Келвин с аномалии над осем градуса.

Последните метеорологични модели оценяват, че феноменът може да достигне пик при над три градуса, а в някои сценарии дори шест градуса. Това изключително силно Ел Ниньо генерира модел на атмосферна стояща вълна, характеризиращ се с издигането на топъл въздух над Тихия океан и потъването на по-студен въздух над Индийския океан. В комбинация с дипола, феноменът създава синхронизирана система от два океана, която значително влияе върху горните въздушни течения и пътищата на бурите в Северното полукълбо, предаде БГНЕС.

Какви въздействия се очакват в Европа?

В Европа комбинацията от супер Ел Ниньо и положителен дипол на Индийския океан (ИОД) насърчава по-силна атмосферна циркулация от Атлантическия океан. Прогнозите сочат зона с високо налягане над Южна Европа и Средиземноморския басейн, докато в северозападната и северната част на континента атмосферното налягане ще бъде по-ниско. При тези условия се очаква температурите в голяма част от Европа да останат над нормалните за този период поради по-мекото влияние на атлантическия въздух.

В същото време се очаква регионите в северозападната и северната част на континента да получат по-големи количества валежи. Снеговалежите обикновено ще бъдат ограничени до Северна и Североизточна Европа, както и до планините на Централна Европа, тъй като студеният въздух ще има по-малък шанс да се придвижи на юг. Експертите обаче отбелязват, че някои циклонни системи могат да причинят локализирани снеговалежи, включително на по-ниска надморска височина.

Комбинацията от много силно супер Ел Ниньо и положителен дипол на Индийския океан създава тропическа система с висок интензитет, която ще повлияе значително на атмосферните течения през зимата на 2026–2027 г. Според прогнозите, в Северна Америка това може да доведе до резки климатични разлики между регионите и сезон с интензивни снеговалежи в централните и южните зони. В Европа метеорологичните модели показват като цяло по-мека и по-влажна зима под по-силното влияние на атмосферната циркулация от Атлантическия океан.