Проф. Рачев хвърли гореща прогноза до края на август

„Горещини до второ пришествие“ - така проф. Георги Рачев описа времето, което ни чака през следващите дни. До около 20-22 август съществена промяна не се очаква, а във вторник и сряда температурите на места могат да стигнат 38-39 градуса. Жегата ще бъде упорита, но според климатолога няма да говорим за някакви нечувани температурни рекорди. Най-важният му съвет е прост - пазете се в следобедните часове и пийте повече вода.

В София и Пловдив поне до 19 август дневните температури трудно ще слизат под 32 градуса. В Петрич също ще бъде горещо, а на места са възможни и тропични нощи с минимални температури около 22 градуса.

Русе отново ще бъде сред най-горещите точки на страната с около 37 градуса. А за морето проф. Рачев описа картината по свой начин: „В Несебър слънцето е закачено и няма смъкване“.

Жегата няма да бъде само български проблем. Западна Европа също се готви за поредна гореща вълна. Температурите вероятно няма масово да прескачат 40 градуса, но горещото и сухо време ще се задържи.

Рачев коментира и рекордно ниското ниво на Дунав. По думите му ситуацията не е безпрецедентна - подобни много ниски стойности е имало през 2003 и 2025 г., а най-ниското измерено ниво на реката в Румъния датира още от 1858 г.

„Не е толкова трагично положението, но започва да зачестява“, предупреди професорът пред бТВ.

По-сериозният въпрос според него е свързан с двете атомни електроцентрали в Румъния и Унгария, за които водата от Дунав има ключово значение.

За България картината засега е далеч по-спокойна. След валежите язовирите са пълни над 90%, затова проф. Рачев не вижда непосредствен воден проблем за страната.

„Пазете се следобедните часове и пийте повече вода“, повтори климатологът.