Слънце и 31 градуса, после времето обръща рязко

Днес България ще се радва на истински летен ден със слънце и температури до 31 градуса. Спокойното време ще се задържи и през по-голямата част от уикенда, а на места дори ще стане с градус-два по-топло. Промяната започва в неделя от запад, когато ще се увеличат облаците и ще се появят гръмотевични валежи. Истинският обрат идва в началото на следващата седмица с нахлуване на по-хладен въздух, силен северозападен вятър и рязък спад на температурите.

До 31 градуса днес

Днес ще бъде слънчево в почти цялата страна. Ще духа слаб вятър, а в източните райони временно ще се усилва до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София термометрите ще показват около 27 градуса.

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

Облаци и слаб дъжд по Южното Черноморие

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. По южното крайбрежие е възможен и слаб дъжд, но през деня облаците ще се разкъсат и ще преобладава слънчево време.

Ще духа слаб и умерен източен вятър, а максималните температури ще останат между 23 и 26 градуса. Морската вода е все още приятните 23-24 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Уикендът започва със слънце и още по-високи температури

В петък и събота времето ще остане предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, като по-значителни те ще бъдат в събота над планините в Западна България.

Там на отделни места е възможно да превали краткотрайно, но като цяло денят ще остане приятен. Ще духа слаб, а в събота до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще се повишат с още един-два градуса.

Неделя носи първия сигнал за промяната

В неделя слънцето все още ще преобладава, но над западната половина на страната облачността ще стане по-значителна. Следобед ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и на повече места ще превали и прегърми.

Дневните температури ще се понижат съвсем слабо, но това ще бъде само началото на много по-съществената промяна, която се задава непосредствено след уикенда.

Студен въздух нахлува в началото на седмицата

В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него към страната ще нахлува чувствително по-хладен въздух. Облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд.

На места в Западна и Централна Северна България валежите временно ще бъдат интензивни и придружени с гръмотевици. Повишава се и вероятността в отделни райони количествата да бъдат значителни.

Температурите падат с около 10 градуса

Във вторник и сряда времето ще бъде доста ветровито, макар в сряда вятърът постепенно да отслабне. Облачността ще остане променлива, а валежите постепенно ще намаляват по обхват и интензивност.

Температурният спад обаче ще бъде сериозен. След днешните максимуми до 31 градуса във вторник в повечето райони термометрите ще показват едва между 16 и 21 градуса. Това означава понижение с близо 10 градуса само за няколко дни.

В сряда ще паднат и сутрешните температури. Минималните стойности ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса, докато дневните ще започнат съвсем слабо да се възстановяват. Така след топлия и почти летен край на седмицата страната ще усети първия по-сериозен есенен удар.