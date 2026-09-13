Слънце, дъжд и гръмотевици: Времето играе казачок цяла седмица

Предстоящата седмица ще бъде динамична и ще премине през няколко различни атмосферни обстановки. В началото ще преобладава по-спокойно и предимно слънчево време, но още във вторник ще настъпи промяна с повече облаци, локални валежи и по-ниски температури, прогнозират от "Метео Балканс".

В средата на седмицата се очаква кратко подобрение, последвано от ново преминаване на атмосферно смущение в четвъртък. Към края на седмицата времето отново ще се стабилизира, а температурите постепенно ще започнат да се повишават.

Понеделник – предимно слънчево и спокойно

Седмицата ще започне с преобладаващо слънчево време. В сутрешните часове на места в Източна България ще се задържа ниска облачност, но постепенно тя ще се разсее.

След обяд над западните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но условията за валежи ще останат ограничени и вероятността за съществени превалявания ще бъде малка.

Вятърът постепенно ще отслабва, което ще създава усещане за по-спокойно време. Максималните температури ще са между 21° и 26°C.

Вторник – повече облаци и локални превалявания

През нощта срещу вторник облачността отново ще се увеличи. На 15 септември над страната ще преобладава променлива, по-често значителна облачност.

На отделни места ще има превалявания, като в повечето райони те ще бъдат слаби и краткотрайни. По-осезаема промяна ще се усети в Източна България, където вятърът ще се ориентира от изток-североизток.

Температурите ще останат сравнително ниски за периода. Минималните ще бъдат между 11° и 16°C, а максималните – около 20°-25°C.

Сряда – хладно утро и постепенно затопляне

В сряда облачността постепенно ще започне да се разкъсва и временно ще намалее. Все пак на отделни места, главно в планинските райони и предпланинските области, са възможни слаби краткотрайни валежи.

Вятърът ще отслабне, а в много райони преди обяд ще бъде почти тихо. Именно това ще създаде условия за образуване на ниска облачност и мъгли в равнинните и котловинните райони.

Сутринта ще бъде доста хладна, но през деня постепенно ще се затопля. С ориентирането на вятъра от юг-югоизток температурите ще започнат бавно да се повишават.

Четвъртък – ново влошаване с валежи и гръмотевици

В четвъртък отново ще настъпи по-съществена промяна на времето. Вятърът от северозапад ще се усили, а от северозапад към югоизток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места в страната ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Не са изключени и по-интензивни локални прояви, особено в районите, където конвективната облачност ще се развие по-мощно.

След преминаването на атмосферното смущение ще започне ново стабилизиране на времето.

Петък и събота – повече слънце и постепенно затопляне

В края на седмицата времето ще стане значително по-спокойно. В петък и събота ще преобладава слънчево време, като временни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони.

Съществени валежи не се очакват. В ранните сутрешни часове обаче отново ще има условия за образуване на ниска облачност и мъгли на места в равнинните райони.

Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от югоизток. С промяната на въздушната маса дневните температури ще започнат постепенно да се повишават.