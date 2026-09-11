Застудяването започва до часове: Бури, порой и градушки

Краят на лятото вече се усеща. Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време, като ще доведе до чувствително понижение на температурите в страната. Промяната на времето ще бъде съпроводена от гръмотевични бури, проливни валежи, силни пориви на вятъра и локална градушка.

По-значителна ще бъде конвективната активност над планинските райони на Западна и Централна България, както и в крайните североизточни части на страната. На места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра.

Гръмотевични бури и валежи са възможни и над Тракия, но там развитието на по-активните процеси се очаква предимно в късните следобедни и вечерните часове, както и през нощта срещу неделя.

Level 1 за локално силни гръмотевични бури

За утрешния ден "Метео Балканс" издават Level 1 за изолирани до многоячейкови гръмотевични бури. Основните рискове са свързани с интензивни валежи, градушка и силни пориви на вятъра.

Очакваните параметри при развитието на по-активни конвективни клетки са:

Интензивни валежи: 20–40 л/м²;

Градушка: до 1–2 см;

Пориви на вятъра: 50–70 км/ч;

Гръмотевични бури: от изолирани до многоячейкови конвективни клетки.

Важно е да се има предвид, че конвективните явления са локални и разпределението на валежите и силните пориви на вятъра може да бъде неравномерно. В непосредствена близост до по-мощни гръмотевични клетки условията могат да се променят за кратко време.

След преминаването на студения фронт ще започне по-съществено понижение на температурите, което ще постави началото на по-хладен период и постепенното оттегляне на летните горещини.