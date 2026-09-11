Нов граничен пункт! Решава сериозен проблем на пътя

България работи активно за ускореното изграждане на новия гранично контролно-пропускателен пункт с Република Турция - „Капитан Андреево – Север”. Целта е там да бъде обслужван тежкотоварният трафик, като така драстично се намали времето на изчакване за преминаване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз.

Стратегическо значение за трафика и търговията

„Целта ни е обща и споделена – да имаме едновременно сигурна и бърза граница. Новият стратегически проект за ГКПП ”Капитан Андреево – Капъкуле – Север“ ще допринесе за по-добра и ефективна организация на трафика и граничната свързаност – заяви министър Иван Демерджиев. По думите на Сезай Учармак, заместник-министър на търговията в Република Турция, предназначеният изцяло за тежкотоварни автомобили проект ще повиши ефективността на трафика и ще стимулира развитието на нови търговски отношения. Той изрази благодарност за усилията на българското правителство за подобряване и надграждане на отношенията между двете страни.

Локация и инфраструктурни предимства

Делегациите направиха оглед на мястото, предвидено за бъдещия граничен пункт. Той ще бъде разположен в района на село Капитан Андреево, северно от сегашния ГКПП. Мястото се намира близо до съществуващия пункт и така изграждането на съпътстваща инфраструктура ще бъде значително улеснено.

Предстоящи стъпки и техническо сътрудничество

От двете страни беше изразена готовност споразумението за изграждането му да бъде подписано в близките дни и да се създаде смесена експертна комисия, която ще уточни техническите характеристики. Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и важна стъпка за трансевропейската транспортна мрежа.

Сигурност на границите и модернизация

Акцент в разговора между делегациите бе доброто взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата срещу наркотрафика, противодействието на контрабандата и нелегалната миграция. В разгара на ваканционния сезон основен приоритет са били мерките за облекчаване на транзитното преминаване на турските граждани, пътуващи от и към Западна Европа. Бе подчертано, че българската страна работи активно по разширяването и реконструкцията и на трите основни съпределни пункта – „Капитан Андреево”, „Лесово” и „Малко Търново”.

Участници в двустранния диалог

От българска страна в двустранния диалог участваха още представители на Министерството на външните работи, Агенция „Митници” и Главна дирекция „Гранична полиция”. Срещата се проведе на ГКПП „Капъкуле“. Тя е продължение на разговорите по време на визитата на министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи в София.