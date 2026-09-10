Голямата промяна на пътя: Един патрул ще проверява всичко

Голяма промяна се подготвя в контрола по българските пътища. Идеята е камерите, данните и правомощията на различните институции да бъдат свързани така, че нарушение, засечено по маршрута, да може веднага да стигне до полицейски патрул и автомобилът да бъде спрян за комплексна проверка. Вместо един и същи камион да бъде проверяван последователно от няколко различни служби, целта е информацията да бъде събрана на едно място и достъпна в реално време. Промените могат сериозно да затегнат контрола както върху българските, така и върху чуждестранните водачи.

Камерата няма само да снима

Една от най-интересните възможности е нарушение, засечено автоматично, вече да не приключва само с издаването на електронен фиш. Данните могат да бъдат изпращани към патрул, разположен по маршрута на автомобила, който да го спре и да извърши допълнителна проверка.

Такъв пример даде пред Нова телевизия председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев. Ако водач бъде засечен да нарушава правилата за средна скорост, информацията може да стигне до полицейски екип по-напред по пътя. При спирането вече могат да бъдат проверени не само конкретното нарушение, а и документите, техническото състояние на автомобила и други обстоятелства.

Така контролът ще се премести от модела „камера-фиш-връчване след време“ към много по-активна система, при която нарушителят може да бъде спрян още докато пътува.

Един камион, пет различни институции

В момента проверките са силно раздробени. Адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи даде пример с тежкотоварен автомобил. „Пътна полиция“ може да провери гумите и част от техническото състояние, но няма правомощия да извърши всички останали проверки.

За тахографа и режима на работа на водача е необходим екип на „Автомобилна администрация“. Ако трябва да се установи дали камионът е претоварен, се включват други структури. При превоз на дървесина произходът и маркировката попадат в компетентността на Изпълнителната агенция по горите, Агенция „Митници“ проверява товарите, а отделно съществува контролът за тол такси и винетки.

Резултатът е парадоксален - един и същи камион може да бъде спиран или проверяван от няколко институции, всяка от които вижда само част от картината.

Полицаят ще знае повече още преди да те спре

Замисълът е тази информация постепенно да бъде обединена. Служителите на терен трябва да получат достъп чрез таблети и други дигитални средства до значително повече данни за автомобила и водача.

Това отваря възможност патрулът да разбере, че към него приближава рисков водач още преди физически да го спре. Натрупаната информация от камери и други системи може да покаже предишни или току-що извършени нарушения и да насочи полицаите към конкретния автомобил.

Обсъждат се и законодателни промени, така че данните, събирани дигитално, да могат да бъдат използвани като доказателства. Така оценката на поведението на водача няма да зависи единствено от това, което патрулът вижда в конкретния момент.

Кантарът също влиза в пътя

Особено сериозни промени се подготвят при тежкотоварния транспорт. Една от възможностите е по-широко използване на системи за автоматично измерване на теглото на камионите, докато те се движат.

Специални устройства в или върху пътното платно могат да покажат дали превозното средство е претоварено, без първо да бъде отбито и поставено върху традиционен кантар. Подобни технологии вече са изпитвани и в България, а идеята е да има повече мобилни и стационарни измервателни точки.

Обсъждат се и рамки, които дистанционно могат да извличат информация от тахографите. Ако тази информация стане достъпна и за полицейските патрули, проверката на тежкотоварен автомобил може да започва още преди шофьорът да види стоп-палката.

Чужденец с нарушение може да бъде спрян преди границата

Новият модел засяга и транзитните водачи. Една от обсъжданите възможности е чуждестранен шофьор с установено нарушение да не може просто да премине през България и да напусне страната, преди санкцията да му бъде връчена.

При свързани системи информацията за нарушението може да бъде налична по целия маршрут. Така автомобил, заснет от камера в една част на страната, би могъл да бъде спрян по-късно от друг патрул или преди излизане от България.

Именно това е големият замисъл на реформата - данните да следват автомобила, вместо всяка институция да започва проверката от нулата.

От случайна проверка към целенасочен контрол

Ако системата бъде реализирана в този вид, промяната ще бъде сериозна. Вместо контролът да зависи главно от това кой автомобил случайно е спрян на пътя, камерите и информационните системи ще могат да посочват къде има конкретен риск.

Така един патрул ще разполага с много по-пълна картина - скорост, регистрирани нарушения, данни за тежкотоварен автомобил, тахограф, евентуално претоварване и друга информация, събрана от различни държавни структури.

Именно тук е най-съществената промяна за шофьорите. Камерата вече няма непременно само да запише нарушението и да го изпрати някъде в системата. Тя може да се превърне в първата стъпка от проверка, която да завърши няколко километра по-нататък със стоп-палка и много по-подробен контрол на място.