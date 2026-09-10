Последен напън на лятото: Жега до 36 градуса преди голямата промяна

Лятото ще покаже още веднъж силата си, преди времето да направи рязък завой. Днес ще бъде предимно слънчево с температури до 35 градуса, а в петък термометрите ще се качат още малко и на места ще достигнат 36 градуса. След това обаче картината ще се промени - през почивните дни се връщат краткотрайните валежи и гръмотевичните бури, а в началото на следващата седмица ще дойде и чувствително захлаждане. Сутрешните наблюдения на НИМХ също показват спокоен старт на деня в Южна България.

До 35 градуса днес

През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност, но тя постепенно ще намалява.

Следобед главно над планините в Западна България ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали за кратко и ще има гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България - до умерен, от изток-югоизток. В Северозападна България ще духа слаб североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, а в София - около 32 градуса.

Гръмотевици в планините

В планините също ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Западна България ще се развият купести и купесто-дъждовни облаци, като на отделни места са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа слаб, предимно северен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра - около 20 градуса.

Морето остава добро за почивка

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места може да има ниска облачност, но сериозно разваляне на времето не се очаква.

Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 28 градуса. Морската вода остава приятно топла - 24-25 градуса, а вълнението ще бъде около 3 бала.

В петък жегата стига 36 градуса

Петък ще донесе още малко повишение на температурите. Времето отново ще бъде предимно слънчево, а сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност.

Следобед над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, но валежи почти не се очакват. Вятърът ще остане предимно слаб от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, докато по Черноморието ще останат по-ниски - 26-28 градуса.

Това вероятно ще бъде и последният по-силен горещ напън преди промяната през почивните дни.

Уикендът обръща времето

В събота и неделя атмосферата ще стане значително по-нестабилна. Над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, а в неделя валежите и гръмотевичните бури ще достигнат и части от Източна България.

На места вятърът временно ще се усилва. Повишена е вероятността за значителни количества дъжд в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, а в неделя - и в отделни североизточни райони.

В Източна България съботата ще бъде по-спокойна - ще преобладава слънчево време, макар сутринта да има ниска облачност, а следобед да се развие купеста. Вероятността за валежи там ще остане малка, но ще се увеличи в неделя.

Заедно с бурите ще започне и понижението на температурите. В събота максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, като в Горнотракийската низина все още могат да достигат 32-33 градуса. В неделя вече ще са главно между 23 и 28 градуса.

Понеделник носи истинския студен душ

По-сериозната промяна ще се усети в понеделник. Валежи и гръмотевични бури се очакват на повече места в страната, като в Централна и Източна България са възможни и значителни количества дъжд.

Вятърът навсякъде ще се ориентира от северозапад, а максималните температури ще паднат до едва 20-25 градуса.

Така само за няколко дни на места разликата спрямо петъчните стойности може да достигне 10-15 градуса.

Хладен 15 септември

Във вторник, 15 септември, времето ще остане сравнително хладно. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а превалявания се очакват главно в източната половина от страната и Родопската област.

Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в котловините на Западна България ще паднат до 6-8 градуса. Максималните ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса.

В сряда облачността постепенно ще се разкъсва, вероятността за валежи ще намалее, а дневните температури слабо ще започнат да се повишават. Сутринта обаче ще остане хладна.