Едно денонощие вадят тялото на загиналия китаец в Стара Планина

Повече от 24 часа продължи операцията по изваждането на тялото на загиналия парапланерист от труднодостъпно дере в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

Тялото вече е извадено от дерето, а спасителите подготвят свалянето му от непроходимата местност. Мъжът е китайски гражданин. Той загина по време на световното купа по парапланеризъм, което се провежда у нас.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 вчера от участници в състезанието, а падането на парапланериста от Китай се е случило в урва с множество скали.

"Пред мен се случи цялото нещо имаше някакъв проблем отстрани на парапланера беше се сгънало крилото отстрани 2,40 и той не можа да го изконтролира и след две широки врътки и реши да свали запасния парашут, което е по принцип доста безопасно решение над гора", разказа Ясен Савов, очевидец на инцидента.

До парапланериста успява да достигне спасител, но транспортирането без въздушна помощ се оказва невъзможно. В спасителната акция се включват два хеликоптера – въздушна линейка и на военновъздушните сили от авиобаза Крумово. Световната купа се провежда край Сопот вече за четвърти път и досега не е имало сериозни инциденти.

"Те участниците летят с устройства които в реално време проследяват и изпращат данни за скоростта хоризонтална и вертикална и ние имаме тези данни от неговия уред и реално той е паднал с около четири метра след отварянето на запасния четири метра в секунда е все едно да скочиш от метър метър и нещо", сподели организаторът Христо Сливков.

"Има около 73 участника. До сега в дните до преди инцидента всичко вървеше нормално и се изпълняваха всички задачи от пилотите. И времето беше изключително подходящо", казва от своя страна кметът на Сопот Станислав Стойчев.

Състезанието от световната купа все още не е прекратено окончателно. Днес състезателите анонимно гласуват дали да се продължат полетите.