Нова трагедия в морето край Созопол

Морето край Созопол взе втора жертва само за 48 часа. 44-годишен мъж от града е загинал във водата край скалите до художествената галерия в Стария град, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Сигналът за давещ се човек е подаден вчера около 18.35 часа. Трагедията идва само два дни след смъртта на 7-годишното момче от Свищов, повлечено от морето на плаж „Харманите“.

Спасителен катер извадил тялото

След сигнала към мястото е насочен спасителен катер на „Морска администрация“. Тялото на мъжа е било извадено от водата, след което катерът е акостирал на кея на пристанище „Марина порт“.

Установено е, че загиналият е 44-годишен жител на Созопол. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас. Служители на Районното управление в Созопол продължават работата по случая.

Само два дни след смъртта на 7-годишното дете

Новата трагедия идва непосредствено след тежкия инцидент на плаж „Харманите“. 7-годишно момче от Свищов изчезна във водата около 19 часа, след като беше повлечено от силното течение в района на спасителен пост №3.

Детето е било в морето с баща си. Мъжът е бил изваден от спасителите, но момчето изчезнало във водата и започнала мащабна издирвателна операция.

Почти денонощие търсиха момчето

В акцията се включиха екипи на „Гранична полиция“, водолази и спасители. Във въздуха беше вдигнат дрон, а във водата влязоха джетове. Издирването продължи почти денонощие.

Тялото на 7-годишното дете беше открито вчера в южния край на плаж „Харманите“ - между втори и трети спасителен пост.