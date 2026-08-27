Наркотрафикът стана почти невидим. Митниците разкриват новите канали

„Има трансформация на глобалния пазар на дрога. Вече се фрагментира и минава на микротрафик“, заяви заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов пред бТВ. По думите му големите пратки кокаин от по 1 до 10 тона намаляват, а трафикантите все по-често ги раздробяват на товари от едва 10-15 килограма. Марихуаната вече се продава и през електронна търговия, чатботове и групи в Телеграм, което допълнително затруднява службите.

От тонове към 10 килограма

Промяната е проста, но създава огромен проблем за службите. Вместо един кораб, контейнер или камион да носи голямо количество, което при залавяне означава тежък удар за престъпната организация, дрогата се разделя на множество малки пратки. Така рискът се разпределя, загубата при една разбита доставка е по-малка, а откриването на целия канал става много по-трудно.

При марихуаната трансформацията стига още по-далеч. Според Бакалов част от пазара вече работи като електронна търговия - поръчката минава онлайн, комуникацията е през чатботове и групи в Телеграм, а физическият контакт между продавач и купувач се свежда до минимум. Още през май той съобщи, че разработен от митнически служители аналитичен софтуер с изкуствен интелект е помогнал при операция „Хидра“, при която са засечени над 1000 пратки с различни наркотични вещества.

Първото безпилотно „наркоторпедо“ в България

Най-необичайният пример вече е и български. Двама трафиканти опитаха да прекарат марихуана по вода чрез безпилотна система. Самата идея наркотиците да бъдат пренасяни под или по повърхността на водата не е нова - т.нар. наркоторпеда се използват от десетилетия. Новото е, че този път апаратът не се управлява от човек на борда.

„Това е първи случай за България, но в световен мащаб е все по-често срещано“, каза Бакалов. Според него трафикантите постоянно търсят начин да намалят прекия контакт между хората и товара, защото така при залавяне веригата до организаторите се доказва значително по-трудно.

Шенген промени и играта по суша

Бакалов даде за пример и българския шофьор, заловен в Италия с марихуана за около 3 млн. евро. Маршрутът според него не е нов - Испания, Италия, ферибот до Гърция и оттам към България. След влизането на страната ни в Шенген обаче контролът по част от вътрешните европейски граници вече е различен и засичането на подобни товари става по-сложно.

Само преди няколко години по тези направления са били задържани над 7 тона наркотици, посочи Бакалов. Големите количества не са изчезнали напълно и през тази година ГДБОП и митниците продължават да разбиват сериозни канали - през юни например край Русе бяха задържани 400 килограма марихуана, оценени на над 4 млн. евро, а шестима души бяха арестувани.

България остава кръстопът на наркотрафика

По думите на Бакалов страната ни продължава да бъде преди всичко транзитна територия. Един от основните канали е за марихуана към Турция, където цената й е значително по-висока. През януари например ГДБОП и Агенция „Митници“ спряха близо 700 килограма марихуана, за която се предполага, че е пътувала именно към Турция.

Другото голямо направление е през България към Западна Европа - за прекурсори и кокаин. Едва след това идват пратките, предназначени за вътрешния пазар, които обикновено са по-малки. При някои от транзитните разследвания българските служби са стигали до турски картели, балкански престъпни групи, а в един случай - и до мексиканска престъпна организация, разказа Бакалов.

След фентанила идват още по-опасни вещества

Паралелно с новите маршрути се появяват и нови наркотици. Бакалов предупреди за нитазените и орфините - нови синтетични опиоиди с изключително висока сила на действие. Към момента те не са получили широко разпространение в България и според него целта е опасните вещества да бъдат забранявани достатъчно рано, преди да се превърнат в масов проблем.

Тревогата не е теоретична. Европейската агенция по наркотиците съобщава, че през последните пет години нитазени са открити в три четвърти от държавите в ЕС, а орфини вече са засечени в повече от една трета. Част от тези вещества са свързвани с тежки отравяния и смъртни случаи.

Един грам може да стане хиляди дози

Фентанилът вече е част от българския наркопазар. Бакалов предупреждава, че веществото е евтино за производителите, изключително силно и често се добавя към други наркотици, без потребителят дори да знае какво приема. От много малко количество могат да бъдат произведени огромен брой дози, което превръща веществото в изключително печелившо за нелегалния бизнес.

През последните месеци българските служби проведоха няколко големи операции срещу наркотрафика. През март ГДБОП и ДАНС откриха близо 250 килограма различни наркотици, включително над 10 килограма кокаин и близо 50 килограма амфетамин, а през май при друга операция бяха намерени над 10 килограма марихуана, 22 килограма синтетичен канабиноид и кокаин.

Защо големите имена остават далеч от белезниците

На въпрос защо разследванията трудно стигат до хората на върха, известни с прякори и свързвани през годините с наркотрафика, Бакалов обясни, че организаторите са изградили множество нива на защита, а новите технологии допълнително увеличават дистанцията между тях и самата дрога.

Той заяви, че за повече от 30 години работа никога не му е оказван натиск да спре работа по конкретен наркотрафикант или канал. Бакалов уточни също, че лично не е участвал в операция, която да е стигнала до Христофорос Аманатидис-Таки или Размиг Чакърян-Ами, но разследванията на службите са достигали до други публично известни имена.