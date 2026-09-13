Наркотрафикът стана почти невидим. Митниците разкриват новите канали
Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
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Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
Огромна пратка разкрита на британско пристанище
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Бившият президент на Венецуела и съпругата му отричат всички обвинения, а процесът срещу тях се очаква да бъде един от най-следените в САЩ
Самбада призова младите да не тръгват оп неговия път
Наркотиците са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево"
При акцията са арестувани двама мъже на 21 и 25 години
Свързано е с наркотрафик
Открит е на границата на САЩ и Мексико
Деца поръчвали наркотици като бонбони и вейпове
467 съдебни акта за дрога само за месец
Петър К. вече е изтърпявал ефективна присъда в Гърция за трафик на наркотици
Нови разкрития от началника на отдел „Борба с наркотрафика” в агенция „Митници” Стефан Бакалов
Един от извършителите е подложен на разпит
Как се справя полицията
Жена опитала да пренесе наркотици през летището
Управлението за борба с наркотиците в Турция е получило сведения за мрежа с България
Групата е подготвяла и убийствата на двама прокурори и двама разследващи полицаи
София. София. Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев-Брендо по обвинението за пране на пари от наркотрафик, съобщи БНР. Обвинението оправда...
Хасково. Окръжната прокуратура в Хасково е изпратила предложение до главния прокурор Сотир Цацаров да се поиска ектрадиция за издирвания за трафик на...