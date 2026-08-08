Колумбия зави надясно: Тигъра пое властта и обяви край на преговорите с бунтовниците

Абелардо де ла Есприеля положи клетва като президент на Колумбия и още в първата си реч даде заявка за рязък завой в политиката на страната. Консервативният адвокат и бизнесмен, известен с прякора Тигъра, обеща твърда борба с наркотрафика, възстановяване на реда и прекратяване на мирните преговори с въоръжените групировки.

48-годишният Де ла Есприеля положи клетва на церемония в Кали, а не в традиционната столица Богота. Изборът на мястото е символичен – Кали и районът около нея са сред най-силно засегнатите от дейността на престъпни и въоръжени групировки.

„Кълна се пред Бог и обещавам на народа вярно да спазвам Конституцията и законите на Колумбия“, заяви новият държавен глава.

Край на „политиката на преговори“

В 75-минутната си реч Де ла Есприеля отправи директно послание към престъпните организации.

По думите му членовете на бандите и наркотерористичните групировки имат само два избора – да се подчинят на закона или да се изправят срещу решителния отговор на държавата и силите за сигурност.

Новият президент обяви, че възможността за мирни преговори с въоръжените групировки е „напълно изчерпана“. Това представлява рязък обрат спрямо политиката на неговия предшественик, левия президент Густаво Петро, който залагаше на преговори с бунтовнически организации.

По-близо до Вашингтон

Де ла Есприеля е открито подкрепян от американския президент Доналд Тръмп и се очаква управлението му да затопли отношенията между Богота и Вашингтон.

Сред приоритетите му е и възстановяването на икономическия растеж. Новият президент обеща съживяване на петролния и газовия сектор, както и мерки за възстановяване на доверието в колумбийската икономика.

На церемонията присъстваха кралят на Испания Фелипе VI, аржентинският президент Хавиер Милей и други международни гости.

Де ла Есприеля спечели президентските избори през юни с минимална преднина пред левия кандидат Иван Сепеда. Официалните резултати показаха разлика от по-малко от един процентен пункт.

Така Колумбия започва нов политически период – от лявото управление на Петро към твърдо дясно управление, ориентирано към сигурността, бизнеса и по-тесни отношения