Колумбия зави надясно: Тигъра пое властта и обяви край на преговорите с бунтовниците
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
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Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Самбада призова младите да не тръгват оп неговия път
В Мексико имал 4 имота
Американският президент разреши тайни операции и удари срещу латиноамериканските наркокартели
Мичоакан. Най-малко 20 въоръжени членове на престъпни групи загинаха след престрелка с полиция в западния щат на Мексико Мичоакан, информира BBC. Сре...