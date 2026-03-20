Престрелка между наркокартели до имението на Калушев

Престрелка между картели е имало на електронно парти в Плайа дел Кармен в Канкун, Мексико. Именно това е районът, в който Ивайло Калушев и хората му живеят в продължение на години, съобщава "Блиц".

Това стана ясно по време на раздела за пътувания на "Преди обед" "Приключение със Зара". Водещата Светлозара Лазарова бе поканила за свой гост Поли Великова, която е живяла в Ибиса, Хонг Конг и Дубай и се занимава с промотиране на електронни събития. Тя разказваше за най-интересните партита, на които е била - от пирамидите в Гиза до тропически джунгли. През 2016 година пътувала до Мексико, където попаднала на грандиозно плажно парти в Плайа Дел Кармен, Канкун. Купонът се оказал с повишена доза адреналин, защото се заформила престрелка между картели. Заради сигурността на присъстващите се наложило след тази година партито да бъде преместено в Португалия.

Именно в района на Плайа дел Кармен рейнджърите от Петрохан живеят от 2013-та до 2020 година. Ивайло Калушев се сдобива в Мексико с 4 имота. Преди време "България Днес" разкри за терен в близкия до Плайа дел Кармен Акумал, през 2018-та получава разрешение за строеж на ранчото си. Съсобственик там с Калушев е Деян Мексиканеца. Гмуркачката от Плайа дел Кармен също разказа много за престоя на рейнджърите там.





