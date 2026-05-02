Gen Z джебчийките си идват от гурбет за Гергьовден. Отваряйте си очите

Нова вълна от джебчийски кражби ни залива в празничните дни преди Гергьовден. Gen Z джебчийките, добре организирани и с опит в Западна Европа, се завръщат с нови техники, за да празнуват с близките си, но и да крадат от разсеяни и доверчиви хора. Техните добре планирани действия в тълпи и публични места се превръщат в сериозна заплаха по време на празниците.

Младите джебчийки, които се прибират от Западна Европа за празниците, използват този период, за да припечелват чрез кражби и у нас. Те си подбират местата и хората, които са по-разсеяни и празнично настроени.

Новото поколение джебчийки са добре изглеждащи, но разполага с умения за манипулиране. Те са добре облечени и не се различават от типичните инфлуенсъри в социалните мрежи. Използват своя външен вид и социални умения, за да извършат кражби незабелязано. Набелязват разсеяни хора с пари в брой или ценни вещи, които не са достатъчно внимателни, и след това извършват престъпленията бързо и ефективно, предупреждава пред Нова телевизия криминалният журналист Захари Белчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com