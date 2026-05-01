Ад на магистралата! Шофьор направи катастрофа и избяга

"Господ току-що ме опази на пътя“. С тези думи започва разтърсващият разказ на очевидец за инцидент, разиграл се този следобед на автомагистрала „Тракия“.

Инцидентът при 95-и километър

Екшънът се разиграва в района на км 95 в посока Бургас. Пред очите на разказвача, автомобил, движещ се с висока скорост, блъска бездомно куче. Животното загива на място за секунди, а колата на извършителя буквално се потрошава от сблъсъка. Вместо да отбие в аварийната лента обаче, водачът настъпва газта и изчезва.

Граждани с риск за живота чистят аутобана

Бягството на шофьора оставя след себе си не само трупа на животното, но и разпръснати остри парчета от бронята и части на автомобила - директна заплаха за стотиците превозни средства, движещи се отзад.

„С риск за живота си спирахме колите, махайки с ръце, докато махнем трупа на кучето и разхвърляните части от колата“, споделя свидетелят, който заедно с други добросъвестни шофьори се е наел да обезопаси платното, преди да се стигне до верижна катастрофа.

Апел към беглеца: „В такива моменти не се бяга!“

Шокираният свидетел отправи и емоционален апел към избягалия шофьор:

„До шофьора – в такива моменти не се бяга. Дори заради стреса само, трябва да спрете. Да пиете вода. Да огледате колата си и състоянието ѝ. Да дойдете на себе си“.

Според очевидци, само бързата реакция на пътуващите отзад е предотвратила по-тежки инциденти, тъй като останките на пътя са били невидими при висока скорост до последния момент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com