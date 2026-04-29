На крачка ли сме от ядрен апокалипсис в Черно море?

Светът е изправен пред прага на безпрецедентна ядрена катастрофа, а София и Анкара трябва спешно да се събудят. С този леден апел говорителката на руското външно министерство Мария Захарова разтърси международната общност, обвинявайки директно украинския президент Володимир Зеленски в провокиране на глобален ядрен конфликт.

Ядреният шантаж и сянката на „Чернобил 2“

Според Москва Киев играе опасна игра „ва банк“, обстрелвайки Запорожката АЕЦ и поставяйки искания не само за членство в НАТО, но и за възстановяване на ядрения арсенал на Украйна. „С подобни изказвания Зеленски продължава да провокира ядрен сблъсък. Западна Европа ще бъде първата жертва на този безумен шантаж“, отсече Захарова.

Тя бе категорична: „Зеленски не иска мир. Това е очевидно". Русия призова европейските лидери незабавно да спрат „наливането на милиарди“ във военната машина на Киев и вместо това да окажат натиск върху украинското ръководство за реални преговори.

Директен въпрос към България: Мисли ли някой в София?

В острия си тон Захарова не подмина и страните от Черноморския басейн, като отправи директна атака към България и Турция. Според нея София носи колективна отговорност за екологичната сигурност на морето, подкрепяйки и финансирайки Киев.

„Някой мисли ли в България по този въпрос? Някой задава ли си въпроси защо вземат пари от своите данъкоплатци, за да ги превеждат на улица „Банкова“? Излиза, че с доставките на оръжие съдействате за нанасянето на екологичен удар по Черно море, което мие собствените ви брегове“, заяви тя, цитирана от ТАСС.

Германските предложения са „без значение“ за Кремъл

Москва посече и плахите опити за дипломация от страна на Берлин. Изказванията на германския канцлер Фридрих Мерц относно евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна бяха определени като „без значение“. Захарова подчерта, че нито Германия, нито ЕС са страна в преговорния процес, за да диктуват условия.

Докато Зеленски призовава за примирие, Кремъл остава непреклонен – мирът минава през признаване на новите териториални реалности. На заден план обаче остава най-страшният въпрос: докъде ще стигне ядрената риторика, преди думите да се превърнат в пепел?

