Йеменският Спайдърмен загина в кратера на вулкан

Известният алпинист и акробат Ал-Кака бин Антар, популярен като "Йеменския Спайдърмен", загина трагично след падане във вътрешността на кратера на угасналия вулкан Харадхат Дамт в Йемен, предаде Al Jazeera, цитира "Факти.бг".

Инцидентът бе заснет на видео и предизвика огромна вълна от скръб в социалните мрежи.

22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят с прозвището „Спайдърмен“ заради опасните си катерения по стръмни скали и градски сгради без никаква осигуровка.

Трагедията стана на вулкана край град Дамт в провинция Ал-Дали, Йемен. Кратерът е известен с дълбочината си и специфичния терен. Ал-Кака се е опитвал да изкатери вътрешната отвесна стена на 120-метровия вулканичен кратер изцяло без предпазна екипировка.

По време на катеренето той губи захват и пада директно към дъното на кратера пред очите на свои приятели, които са го снимали. На дъното на угасналия вулкан се намират горещи сулфурирани (серни) води, което направили достъпа на екипите на Гражданска защита изключително труден.

Изваждането на тялото от горещото езеро е отнело часове на местните спасители поради отровните изпарения и труднодостъпния релеф.

Медиите от региона определиха случая като поредното сериозно предупреждение към младите хора, които рискуват живота си в търсене на популярност и лайкове в интернет.





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