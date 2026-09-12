Откриха тялото на най-великия алпинист
Нирмал Пурджа загина на Броуд Пийк в Пакистан
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Нирмал Пурджа загина на Броуд Пийк в Пакистан
Лавина погуби Нирмал Пурджа
22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят
Георги покори величествения осемхилядник Макалу
На 5 588 м той е развързал предпазното си въже
Постиженията са за научната фантастика
Пада от 10-метра до връх Двуглав, планински хеликоптер спасява останалите
Ондрей Хусерка почина при слизането от висок връх
Тялото е намерено от планински спасители
Този месец катерачи се натъкнаха на котки и ботуши в глетчера Теодул в региона Цермат
Райнхолд Меснер бе заподозрян за убийството на брат си
Условията бяха кошмарни, нямаше кислород, тъпчехме се като сардели, написа Елиа Сайкали
Алпинистът бил на 7300 метра надморска височина
Не е имало възможност загиналият на 2 януари алпинист да бъде спасен
Отново нещастен случай с българин катерач в планината
В телефонен разговор Бойко Борисов поднесе своите съболезнования на семейството на Иван Томов
„Познавам го много добре, помагали сме си много, познавам неговия дух. На пролет през 2017 г. го чака връх Еверест и Боян ще се възстанови", каза пред...
Алпинистът явно има уникален организъм, казаха от ВМА Петров се събудил и имал апетит, но не помнел как го е блъснала кола Известният алпинист Боян...
Боян Петров в кома, след като бе блъснат от кола Лекарите от ВМА се борят за живота на рекордьора по покорени осемхилядници Боян Петров. Родният алпи...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще се изкачва на в. Мальовица и до Райското пръскало с алпиниста Боян Петров като част от кампа...