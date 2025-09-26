Не е истина! Какво направи 86-годишен легендарен алпинист

Убеждаваме се наистина, че възрастта е само число, когато мечтата зове!

При това снимката на този герой е абсолютно актуална.

На 86 години испанският алпинист Карлос Сория доказа, че никога не е късно да покориш върховете – буквално.

Той изкачи връх Манаслу (8163 м) – осмия по височина връх на планетата тази сутрин, 26 септември 2025 г., в 5:30 ч. местно време в Непал.

Така Сория стана най-възрастният човек, стъпвал на осемхилядник, и се завърна в Хималаите след близо 2 години пауза. Успехът му съвпадна с 50-годишнината от първата испанска експедиция до Манаслу през 1975 г., в която самият той също е участвал.

С това постижение Сория вече има зад гърба си 12 от 14-те осемхилядника, като му остават само Дхаулагири и Шиша Пангма.

Той вече държи рекорда като най-възрастен, изкачил К2, Макалу, Канчендзьонга и Анапурна, а успехът му на Манаслу на 86 години го затвърждава като легенда – единственият алпинист, покорил 10 осемхилядника след 60-годишна възраст!

