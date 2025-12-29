Съпругата на Шумахер с емоционални детайли за последните мигове преди инцидента

На 29 декември 2013 година светът на моторните спортове застина в шок – легендарният Михаел Шумахер, седемкратен шампион във Формула 1, претърпя тежък инцидент по време на ски ваканция във френските Алпи. От този съдбовен ден насам, германският ас не се е появявал публично, а състоянието му остава обвито в мистерия и догадки.

В документалния филм на Netflix, посветен на живота на Шумахер, съпругата му Корина разкрива емоционални детайли за последните мигове преди инцидента, пише "Факти". Сълзи се стичат по лицето ѝ, докато споделя: "Малко преди всичко да се промени, Михаел ми каза: "Снегът не е най-добрият... Може би трябва да отидем в Дубай и да опитаме скок с парашут." Тези думи, изпълнени с жажда за приключения, се оказват последните от „стария живот“ на шампиона.

Корина Шумахер не крие болката си, но и не търси виновни: „Никога не съм упреквала съдбата или Бог. Това беше злощастно стечение на обстоятелствата, лош късмет... Всеки ден ми липсва Михаел, но не само на мен – и на децата, и на цялото ни семейство.“ Думите ѝ подсказват, че здравословното състояние на Шумахер остава тежко, а достъп до него имат само най-близките.

Вили Вебер, дългогодишен мениджър и приятел на Михаел, споделя с горчивина, че не е виждал шампиона от години. Причината – напрежение и разногласия с Корина, която не допуска Вебер до съпруга си. „Нямам никаква надежда да го видя отново. Съжалявам, че не бях до него веднага след инцидента. Той беше като син за мен, и все още ме боли, когато говоря за това“, признава Вебер. Той обвинява семейството на Шумахер, че го е държало настрана чрез лъжи и недомлъвки, въпреки че винаги е защитавал личния живот на Михаел. „Обещах си да се грижа за близките му, но не мога да променя миналото“, допълва Вебер с тъга.

Въпреки че вече десетилетие светът не е видял Михаел Шумахер, неговата сянка продължава да вдъхновява милиони фенове. На 3 януари 2026 г. легендата ще навърши 57 години – рожден ден, който семейството и почитателите му ще отбележат с надежда за чудо.

Историята на Михаел Шумахер остава болезнено напомняне за крехкостта на живота, но и за силата на човешкия дух, любовта и предаността на близките. Макар и далеч от светлините на прожекторите, името му продължава да бъде символ на непоколебимост и вдъхновение.

