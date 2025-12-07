Верстапен направи каквото можеше, но изпусна титлата

Макс Верстапен спечели Гран При на Абу Даби и направи каквото можеше, но това не бе достатъчно за 5-а поредна световна титла.

Ландо Норис завърши трети и това му бе достатъчно, за да стигне до първото място в крайното класиране с 423 точки срещу 421 за нидерландеца. Оскар Пиастри, който завърши втори в състезанието, остана трети с 410.

Състезанието не предложи много драматични моменти, макар че британецът бе поставен под напрежение, а имаше и доста напрегнато изпреварване срещу Юки Цунода. В крайна сметка обаче, всичко завърши добре за него, предаде gol.bg.

Верстапен и Норис, както и повечето пилоти, започнаха със средно твърдите гуми, но пък Пиастри бе сложил хард, което предполагаше по-дълъг първи стинт и прехвърляща стратегия.

На старта Макс запази първото си място, а зад него остана Норис. В първия тур обаче, Пиастри бе много бърз и бързо мина пред съотборника си, който разбира се бе максимално внимателен.

По-назад Ръсел изостана, но Шарл Льоклер бе близо до лидера в шампионата, който не можеше да се откъсне пред пилота на Ферари. В 4-ия тур Ръсел излезе 5-и след изпреварване срещу Алонсо, а Льоклер натискаше здраво Норис, който определено нямаше добро темпо. В челото Макс бе на 2 секунди пред Пиастри, но явно не искаше да се откъсва прекалено.

Льоклер продължи да притиска Ландо в следващите обиколки, поставяйки го под сериозно напрежение. Макс оставаше с около 2 секунди пред Пиастри, въпреки че от Макларън информираха пилотите си за грейнинг при лидера.

Пиастри свали изоставането си до секунда и половина, докато Норис изпусна съотборника си на повече от 3 секунди. Ръсел спря рано, още в края на 14-ия тур и получи хард. След това същото направиха Хаджар и Беърман. Льоклер поизостана на повече от 2 секунди от Норис, който спря за смяна заедно с Шарл в края на 16-ия тур.

Ландо се върна 9-и, но бе в сериозен трафик, а Ръсел притисна Льоклер малко по-назад. Норис бързо се справи с Антонели и Сайнц, а след това малко нервно и с Лоусън, докато при лидерите нямаше промяна.

Норис стигна до 4-ото място, но пък се бе оказал зад съотборника на Макс – Юки Цунода, стартирал също с хард. Японецът получи наставления да е твърд срещу лидера в шампионата. Все пак с твърда маневра Ландо изпревари втория пилот на Ред Бул, макар и леко избутан и излизайки донякъде извън пистата.

Последва смяна за Макс, като се върна със солиден аванс пред Норис. Пиастри обаче остана на пистата, както и се очакваше. Оскар получи наставления да вдигне темпото, но целта разбира се бе в края на бъде с по-добрите гуми.

Стюардите разследваха изпреварването на Ландо срещу Цунода, а междувременно Льоклер бе със страхотно темпо и се доближаваше до Норис. В крайна сметка Юки получи 5 секунди наказание, докато на Ландо му се размина, което също бе очаквано.

Ландо успя да се откъсне на 3 секунди пред Льоклер в 32-ия тур и държеше стабилно темпо, явно пазейки и гумите си. Макс бе на повече от 5 секунди напред и бе много бърз. Темпото на Пиастри се влоши около 36-37 обиколка и Верстапен го доближи сериозно.

Льоклер спря за втори път в края на 39-ия тур, което бе донякъде изненада, но явно от Ферари нямаха достатъчно добър ресурс в гумите си. Последва обаче нова смяна и за Норис веднага след това за нов хард и тъй като разликата до Ръсел бе 26 секунди, Ландо пак се върна трети, което бе подсигуряване от него и Макларън. Макс пък изпревари Пиастри на пистата, а след това Оскар получи медиум и се върна с няколко секунди аванс пред Норис.

Льоклер изпревари Ръсел, след като бе сложил медиум и бе на около 4 секунди и половина зад Норис, като все пак изглеждаше като някаква заплаха за Ландо, като разликата падна под 4 секунди 11 тура преди края. Макс попита отбора дали Шарл догонва Ландо, но разликата стоеше около 4 секунди в полза на пилота на Макларън, а след това се увеличи до над 7 в последните турове.

Ландо се доближаваше до Пиастри и разликата падна до около 2 секунди, но едва ли щеше да го атакува, а и в последните обиколки той върна малко газта.

До края не се случи нищо особено. Макс записа 8-ата си победа за сезона, а Пиастри и Норис допълниха подиума. Предвид доминацията на Макларън титлата трябваше да бъде спечелена доста по-лесно, но все пак всичко завърши добре за тях.

Шарл Льоклер направи силно състезание и завърши 4-и, а десетката допълниха Ръсел, Окон, Хамилтън, който стартира едва 16-и, Беърман и Хюбкенберг.

