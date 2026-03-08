Барселона оцеля в Билбао и увеличи преднината си на върха

Барселона направи още една важна крачка към титлата в Испания, след като измъкна трудна победа с 1:0 при гостуването си на Атлетик Билбао в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Успехът върна аванса на каталунците на четири точки пред Реал Мадрид и затвърди позицията им на върха в класирането в момент, когато шампионатът навлиза в решаващата си фаза.

Двубоят на „Сан Мамес“ беше изключително напрегнат и изпълнен със здрава битка, като домакините оказаха сериозна съпротива на лидера в първенството. Барселона трудно намираше пространство в добре подредената защита на Атлетик и дълго време не успяваше да стигне до чисти голови положения. Каталунците обаче отново намериха своя герой в лицето на 16-годишния Ламин Ямал.

Младият талант, който преди седмица блесна със хеттрик при победата над Виляреал с 4:1, този път реши мача със един миг на класа. В 68-ата минута Ямал получи подаване от Педри, появил се на терена след почивката, и отправи великолепен удар към далечния десен ъгъл. Топката се отклони в страничния стълб и след това се озова в мрежата, оставяйки без шанс вратаря на домакините.

Попадението се оказа достатъчно за каталунците, които до края на срещата контролираха играта и не позволиха на Атлетик да стигне до изравняване. Така Барселона записа четвърта поредна победа в първенството, като в три от тези мачове не допусна гол във вратата си - показател за стабилността на отбора в последните седмици.

Успехът идва в отличен момент за тима на Барселона, който вече насочва вниманието си към Шампионската лига. Още във вторник каталунците се изправят срещу Нюкасъл в първи осминафинален двубой от турнира, а добрата форма в Ла Лига дава сериозни основания за оптимизъм преди европейската битка.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 27-мия кръг в Ла Лига:

Осасуна – Майорка 2:2

Леванте – Жирона 1:1

Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад 3:2

Атлетик Билбао – Барселона 0:1

Днес:

Виляреал – Елче

Хетафе – Бетис

Севиля – Райо Валекано

Валенсия – Алавес

В понеделник:

Еспаньол – Овиедо

От петък:

Селта Виго - Реал Мадрид 1:2

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид с 54, Виляреал с 51, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

