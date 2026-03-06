Разкриха състоянието на Бай Добри

Дългогодишният домакин на ЦСКА Добри Димов, познат на всички като Бай Добри, е настанен в болница заради сърдечен проблем. 81-годишният ветеран е в стабилно състояние и се очаква скоро да бъде изписан, съобщава "Тема Спорт".

Бай Добри не присъства на мача срещу Ботев Враца в сряда, а след победата треньорът Христо Янев му пожела бързо възстановяване. В началото на седмицата Димов се е почувствал зле на базата в Панчарево и е бил откаран в лечебно заведение от хора от клуба. След прегледите е станало ясно, че причината за неразположението е сърдечен проблем.

От ЦСКА уверяват, че състоянието му се подобрява и има надежда в близките дни той да бъде изписан.

Добри Димов преживя тежко и загубата на своя голям приятел Димитър Пенев, който почина на 3 януари. Бай Добри е част от съблекалнята на ЦСКА още от началото на 80-те години и през десетилетията е посрещнал на "Армията" стотици футболисти, сред които и Христо Стоичков.

