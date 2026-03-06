Сините фенове скочиха на отбора. Страхливци!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес увери преди визитата на Лудогорец, че неговият тим е подготвен да изиграе силен мач в Разград. На терена обаче това не се видя и шампионите отново наложиха волята си, печелейки с познатото 1:0. Това бе трети успех за разградчани с този резултат срещу „сините“ през пролетния дял на сезона.

Представянето на Левски, което изглеждаше насочено основно към опазване на нулево равенство, както и крайният резултат, предизвикаха сериозно недоволство сред феновете. Част от привържениците изразиха острите си критики към Веласкес под публикацията с крайния резултат в официалната Facebook страница на клуба.

От своя страна „сините“ призоваха своите фенове да запазят вярата си, да вдигнат глави и да гледат напред към следващото предизвикателство.

Ето част от събралите най-много харесвания коментари под публикацията:

Стефан Димитров: Когато излезеш за равен, винаги падаш!

Калоян Истатков: Каква клауза има в договора на Камдем, че всеки мач срещу тия е титуляр?

Павел СВ: Водиш с 12 точки, Разград са с най-нещастната си версия и им излизаш за Х. Перфектно им влязохме и в провокациите, и като цяло за пореден път ни показаха как се взема такъв мач.

Мария Тенева: Ние сме единственият отбор в света, който води с 12 точки, а излиза срещу прекия конкурент смачкан и уплашен…

Методи Владимиров: Трагедия бяхме.

Атанас Атанасов: С тази игра няма как да станем шампиони! И нека спрем да се залъгваме – дон Хулио е умрял от страх при всеки важен мач!

Матю Георгиев: Така ли ще станем шампиони? Без един “Х” с прекия ни съперник? Да чакаме други да ни вършат работата?

Стефан И. Иванов: Аз битка не видях.

Иван Цолов: Само с битка не става. Трябва и малко футбол да поиграем.

Страницата “Нашата любов е по-силна от вашата омраза”: Явно ще чакаме другите да ни направят шампион, защото ние сами не можем…

Кики Кирилов: Три мача, три загуби и всичките по един и същи глуповат начин. Не може да има оправдание.

Валери Александров: Не може да претендираш за титлата и да играеш за “Х”.

Богомил Николов: Екстра. Следващия мач предлагам направо да им направим коридор да вкарат в 10-ата секунда и след това само в защита да играем и да видим дали ще успеем да им вкараме от нашето поле.

Янко Добрев: Това ли е Левски без един читав удар? Ужас.

Ивайло Димитров: През живота ми като фен не съм бил толкова изнервен… Как е възможно? Да пазиш резултат срещу отбор, който ти се открива постоянно, за да те победи… Сега титлата не е на 99% сигурна, а на не повече от 50%. Направо нямам думи, съсипахте вечерта на много хора.

Евгени Мишев: Каква титла? Ние гол не сме им вкарали 4 мача този сезон. В плейофите 1-2 мача ако вземем с тази игра, ще е добре.

Стоян Величков: Докога ще излизаме за равни мачове, бе, хора? Хайде малко да поиграем, нямаме точен удар като хората, нямаме читава атака. Нека и с 3:0 да ни бият, ама покажете нещо, бре. Излизаме да се браним, не е истина – 65:35% владение на топката. Супер слаб мач.

Пламен Петков: Единственият начин да станем шампиони е да разчитаме на ЦСКА и ЦСКА 1948 да спънат Лудогорец. Ако от нас зависи да вземем важен мач, няма да станат нещата.

Жельо Ташев: ПФК Левски, стига с това “главите горе”! Кога ще им вкараме гол на тия?

