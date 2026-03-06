Монахини ще се грижат за Малена

Операцията на Малена Замфирова, която претърпя тежък инцидент, ще бъде извършена в една от най-добрите болници в Европа. 16-годишната талантлива сноубордистка пострада тежко в Чехия, след като пиян скиор я удари.

Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото и семейството ѝ реши лечението да продължи в една от най-добрите европейски клиники, занимаващи се с такъв тип травми - болница "Сестрите на Света Елизабет" в Австрия.

Днес тя ще бъде оперирана и поверена на грижите на монахини.

Болницата, в която е българската сноубордистка, е в манастир. Тя е основана през 1690 г. от сестри от един от най-големите ордени на католическата църква, грижили се за болните от чума. И до днес начело на болницата е духовно лице - монахиня от същия орден.

