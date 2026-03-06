Владимир Зографски с исторически успех! Качи се на подиума за Световната купа

Владимир Зографски отново пренаписа историята в ски скока в България. Той е първият българин, качил се на подиума за Световната купа, съобщи NOVA.

Със скок от 124,5 метра той заемаше четвъртото място в Лахти. Тогава обаче дойде сензацията, като доминаторът през сезона Домен Превц (Словения), държащ първото място, беше дисквилификациран заради 1 сантиметър по-дълги ски.

Така Зографски се качи на подиума и то само на 2,1 точки от победителя Филип Раймунд (Германия). Раймунд стана шампион от нормална шанца на Олимпиадата. Втори на 0,7 точки от Раймунд остана Даниел Чофениг (Австрия).

