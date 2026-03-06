Джони Велинов - любимецът, който живя два живота

Велинов е едно от големите имена в историята на ЦСКА. Шесткратен първенец на България и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е избран за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Велинов прекара последните си дни във ВМА, където лекарите се бориха за живота му. От години любимецът на феновете водеше тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като премина и през сложна операция в Турция.

Въпреки несломимата си воля и подкрепата на цялата общественост, бившият Футболист на годината не успя да спечели последното си голямо изпитание. Неговата кончина остави огромна празнота в сърцата на всички, които се докоснаха до неговото майсторство и доброта.

Славният път на Георги Велинов на терена бе осеян с множество триумфи, които го превърнаха в истинска икона за Сектор Г. Той стана шампион на страната шест пъти и вдигна Купата на България четири пъти.

През 1981 година бе обявен за най-добрия футболист на родината, а година по-късно бе основен стълб в отбора, достигнал до паметния полуфинал за КЕШ. "Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написаха червените фенове в емоционалното си послание.

Видях смъртта пред очите си!

През 2007 година Джони, както е известен той, претърпя трансплантация на черния дроб."Промених се духовно най-вече. Започнах да мисля другояче, по друг начин виждам живота.Винаги съм се питал защо човек трябва да преживее някакъв кошмар, та да промени мисленето си, съществуването си.

Когато сме здрави,си мислим, че сме безсмъртни.Ядосваме се за глупости, правим глупости от нищото. Дребнави сме, все търсим под вола теле. Но когато опре ножът о кокала, когато видиш смъртта пред теб, се стряскаш и се съвземаш.

Преживяваш някакъв катарзис, прочистваш душата си.Смъртта беше пред очите ми. Беше страшна гледка. Бях тръгнал да си отивам от този свят заради проблемите с черния дроб, но се намериха добри хора, които ми помогнаха. Които ме върнаха в живота.

На славен юбилей почина жена му

"Вечерта празнувахме юбилея. Бяхме се събрали всички от отбора, които победихме Ливърпул. И рано сутринта стана белята. Всички писаха, че жена ми се е самоубила, но всъщност тя получи инфаркт и падна от моста. Но хайде да не бъркаме в стари рани.

Джони Велинов никога не се е криел от събитията, случили се в навечерието на 23 март 2002 година. Разказвал ги е, вероятно е премълчавал детайли, но по-скоро е позволявал демоните да изскочат от душата му, за да продължи напред със своя и този на синовете си живот.

Ето какво погуби големия Джони Велинов

Инфекция на белия дроб погуби легендата на ЦСКА Джони Beлинов. Бившият вратар си отиде във ВМА, където направиха всичко възможно, но не успяха да го спасят.

Синът на Джони – Венцислав, обясни преди около седмица за влошеното състояние на баща си. Според него само чудо можеше да го спаси.

Проблемите за емблематичния вратар дошли от възпаление на лявата част на белия дроб и нямали общо с рака на челюстта, който му беше от крит преди три години. Джони е бил в ремисия.

Поради многото терапии, на които е бил подложен през дългия период на лечение, имунитетът му се е сринал.

Вследствие на лъчетерапиите, на които е бил подложен Георги Велинов в турската столица Анкара, е получил огнище за възпаление в белия дроб, което първоначално не се е развивало, но след това е покосило легендата, Славният път на Георги Велинов на терена бе осеян с множество триумфи, които го превърнаха в истинска икона за Сектор Г.

Трите най- велики мача на Джони Велинов

Без никакво съмнение, Георги Велинов е един от най-великите вратари в историята на българския футбол.

Джони е правил чудеса от храброст не един път, а невероятните му изяви под рамката са основополагащи за част от най-великите победи в историята на ЦСКА. Ето и Топ 3 на най-големите мачове на Джони Велинов:

14 уникални спасявания за най-великия мач на вратар в историята

30 септември 1981 Реал Сосиедад – ЦСКА 0:0

Цветан Йончев забива изключителен гол в края на първата среща с испанския шампион за КЕШ. С него ЦСКА печели с 1:0, но губи Йончев, който при головия удар се удря в гредата и получава комоцио, което го вади за реванша в Сан Себастиан. Този мач ще се започни с феноменалните изяви на Георги Велинов под рамката, което оставя вратата на ЦСКА суха и води до краен успех.

Дори испанските медии се прекланят пред действията на Джони, който е направил впечатляващите 14 невероятни спасявания, след като цял мач действията се развиват именно пред вратата му.

Представянето на Георги Велинов срещу Реал Сосиедад е толкова силно, че то му печели приза „Футболист №1 на България“ през 1981 година.

Укроти Кени Далглиш, постави Ливърпул на колене

17 март 1982 ЦСКА – Ливърпул 2:0

ЦСКА губи първия четвъртфинал за КЕШ от Ливърпул с 1:0, а в първите минути на реванша Джони Велинов оставя „червените“ в мача със серия от страхотни спасявания. Вратарят успява да укроти легендарния Кени Далглиш и ЦСКА изравнява играта. В крайна сметка „червените“ пращат мача в продължения, след като Стойчо Младенов вкарва.

В 102-рата мин. пак той прави 2:0 и отново Джони Велинов е подложен на страхотен натиск, но прави серия от спасявания, а отделно излиза безстрашно да блокира центриранията пред вратата му, което е основен фактор и за сухата мрежа на ЦСКА. Пореден уникален мач на Джони, помогнал за класирането на полуфинал в КЕШ.

Има място за старите кучета в Парма

2 октомври 1991 Парма – ЦСКА 1:1

Джони Велинов се е завърнал в ЦСКА след престои в Португалия и Сливен. Той вече се води ветеран по тогавашните разбирания, но показва, че има място за старите кучета. След 0:0 с Парма в София няма големи надежди за продължаване в турнира за Купата на УЕФА. Нещата стават още по-зле, когато съдията отсъжда дузпа в полза на Парма при 0:0.

Зад топката е Алесандро Мели, а Велинов отразява удара му. Все пак италианците успяват да вкарат, въпреки че Джони прави куп спасявания, демонстрирайки страхотен рефлекс. ЦСКА обаче бележи решително попадение в последната минута, когато с летящ плонж с глава Велиян Парушев прави 1:1 и „червените“ продължават с гол на чужд терен. Смъртта все пак успя да си прибере великия Джони Велинов, който в продължение на години смело й се изплъзваше. Така както смело пазеше вратата на ЦСКА в някои от най-славните времена на отбора и отчайваше противниковите нападател.

Велинов бе един от малкото хора, за които няма кой да каже лоша дума. Подобно на наскоро отишлия си негов голям приятел Димитър Пенев, той бе уважаван и от цесекари и левскари.

Самият Джони също винаги е уважавал големия съперник и неслучайно от "Левски" написаха за него: "Достоен съперник, изключителен вратар и човек, оставил ярка следа в историята на българския футбол!".

