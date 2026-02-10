Съдбата на Пастор решена! Какво следва?

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор, хванат да шофира с 2,32 промила алкохол в кръвта, бе осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода, отложени за изпълнение за срок от 3 години.

Освен това той трябва да плати глоба от около 31 000 евро, равностойността на автомобила, с който причини пътнотранспортното произшествие.

Бразилецът остава без шофьорската си книжка за срок от 1 година и 8 месеца.

Пастор беше задържан за 72 часа, като направи изявление, в което се разкая за постъпката си.

