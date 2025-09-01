Спорт

ЦСКА подгони Венци Стефанов! Готви топ трансфер

Какъв е обаче отговорът на шефа на Славия

01 сеп 25 | 11:46
665
Стандарт Новини

ЦСКА е поискал звездата на Славия Кристиян Балов, научи ексклузивно БЛИЦ. "Червените" са влезли в контакт лично с боса на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов. 

Роденият на 26 юли 2006 година футболист прави фурор с бялата фланелка от началото на сезона. Балов, който може да играе успешно по лявото крило, както и като втори нападател, е впечатлил "червените", тъй като те търсят спешно играч именно на същите позиции. 

"Да, мога да потвърдя, че има интерес от страна на ЦСКА. Но нищо повече. Интерес към Балов има и от чужбина", заяви Стефанов пред БЛИЦ.

