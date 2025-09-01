ЦСКА подгони Венци Стефанов! Готви топ трансфер

ЦСКА е поискал звездата на Славия Кристиян Балов, научи ексклузивно БЛИЦ. "Червените" са влезли в контакт лично с боса на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов.

Роденият на 26 юли 2006 година футболист прави фурор с бялата фланелка от началото на сезона. Балов, който може да играе успешно по лявото крило, както и като втори нападател, е впечатлил "червените", тъй като те търсят спешно играч именно на същите позиции.

"Да, мога да потвърдя, че има интерес от страна на ЦСКА. Но нищо повече. Интерес към Балов има и от чужбина", заяви Стефанов пред БЛИЦ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com