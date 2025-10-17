Ливърпул се закани на Юнайтед. Ще има ли реакция

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е убеден, че отборът му ще отговори подобаващо на трите поредни загуби с представянето си в дербито срещу Манчестър Юнайтед в неделя.

Нидерландският специалист подчерта, че съперникът играе по-добре, отколкото сочи позицията му в класирането, като изрази увереност, че „червените“ ще покажат нужната реакция.

„Няма значение срещу кого излизаме в неделя. Когато си футболист на Ливърпул и си загубил три поредни мача, просто трябва да реагираш. От началото на сезона играчите се раздават до последната минута. В три срещи трябваше да обръщаме резултата – успяхме два пъти, но загубихме. Сега е време да покажем характер“, заяви Слот.

„Очаквам с нетърпение мача с Манчестър Юнайтед – това е най-гледаният двубой в света и винаги носи специална енергия. Трябва да сме в най-добрата си форма. Съперникът започна по-добре, отколкото изглежда по класирането, така че очаква ни много интересен сблъсък, особено на „Анфийлд“. Нашите фенове винаги са зад нас“, добави той и направи и кратък анализ на игровите аспекти, върху които Ливърпул трябва да подобри представянето си.

„В сравнение с миналия сезон не създаваме толкова положения, но продължаваме да имаме най-висок „xG“ от открита игра във Висшата лига. Проблемът е в допуснатите голове – девет на брой, като четири са от статични положения. Останалите идват от контраатаки и центрирания, което е нещо, върху което трябва да работим повече. Работим всеки ден, за да увеличим предимството си пред конкурентите“, добави Слот.

