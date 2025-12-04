Поличба застигна пореден избягал от Ливърпул

Стара максима гласи, че който е избягал от Ливърпул, много добро не е видял.

Защитникът на Реал Мадрид - Трент Александър-Арнолд, ще отсъства от терените в следващите около два месеца.

Английският национал се контузи при снощната победа с 3:0 над Атлетик Билбао в Ла Лига.

Бившият играч на Ливърпул беше заменен в 55-ата минута.

"Трент е диагностициран с мускулна травма в областта на правия бедрен мускул на левия квадрицепс", съобщиха от пресслужбата на Реал.

За Александър Арнолд това е втора травма след трансфера му в Мадрид. През септември имаше проблем с бедрото и не игра близо месец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com