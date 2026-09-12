Всичко за Избягал

Следете всички новини, анализи и коментари за Избягал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Спорт Крими
Убиец избяга от затвора

Убиец избяга от затвора

Плевен. Затворник от Белене, който изтърпява 2-годишна присъда за грабеж, е изчезнал от затвора в Белене. 37-годишният Станимир Стоянов преди това е о...

14 май | 16:15
0 коментара
12211