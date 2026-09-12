Известен политик избягал от ударения рейс на Цариградско шосе
Той усетил опасността минути преди това
Следете всички новини, анализи и коментари за Избягал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той усетил опасността минути преди това
Нови проблеми за Трент Алекзандър Арнолд
Колко време няма да играе Трент Алекзандър Арнолд
Говори кметът проф. Христо Христов
Мистерията се заплита
Има вече издаде заповед за Мавродиев
Предприети са издирвателни действия
Как е стигнал до топ нивото на контрабандата
Шофьорът е избягал
Издирваният е добре познат на органите на МВР
Обявен е за общонационално издирване
Мъжът напуснал страната преди изтичането на 14-дневната му карантина
Той е задържан около 9 часа тази сутрин при опит да избяга от жилището си в с. Калояново
При проверка по време на полицейска операция мъжът се качил в колата си и избягал
Часове след като беше заловен от мексиканската полиция, наркобаронът Хоакин Гузман – Ел Чапо, беше върнат в затвора, от който избяга преди 6 месеца -...
Единият от атентаторите камикадзета от зала "Батаклан", се казва Сами Амимур, 28-годишен французин, обвинен за терористична дейност през 2012 г., кога...
Дупница. Издирва се затворник, избягал от общежитието в село Самораново край Дупница, предаде Фокус, като се позова на ОД на МВР-Кюстендил. По всяка...
София. Шофьор е ударил 7 коли в столичния на ул. "Крум Попов" в квартал "Лозенец" и е избягал. Инцидентът е станал малко след полунощ пред известно ст...
Кърджали. 13-годишно момче, обявено за общодържавно издирване, бе открито от полицаи в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Момчето било намерен...
Плевен. Затворник от Белене, който изтърпява 2-годишна присъда за грабеж, е изчезнал от затвора в Белене. 37-годишният Станимир Стоянов преди това е о...