Прокоба. Тежък проблем за пореден избягал от Ливърпул

Потвърждава се максимата, че който избяга от Ливърпул, има проблеми с кариерата си.

Реал (Мадрид) ще бъде без десния си краен бранител Трент Александър-Арнолд за период от около два месеца.

Английският футболист получи травма в самото начало на вчерашния мач от Шампионска лига срещу Марсилия и напусна терена принудително.

След направените прегледи днес от клуба обявиха, че става въпрос за мускулна травма, която ще отнеме между 6 и 8 седмици за възстановяване.

Проблемът в бедрения мускул на левия крак означава, че Трент ще пропусне доста ключови двубои за Реал, при това в доста важен период от сезона.

Сред мачовете, в които английският национал ще отсъства са мадридските дербита срещу Атлетико и Хетафе, трудните срещи с Виляреал и Валенсия, както и най-важната липса - от Ел Класико.

На международната сцена Трент със сигурност пропуска мачовете срещу Кайрат и Ювентус, а големият въпрос е дали той ще бъде на линия за визитата на родния си Ливърпул.

Феновете на мърсисайдци със сигурност очакват с нетърпение да видят своя доскорошен любимец и да му покажат какво мислят за преминаването му в Мадрид и най-вече начинът, по който се случи това.

