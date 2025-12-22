Откъде идва името на компанията Apple? Съвсем не е случайно

Когато погледнем своя iPhone, iPad или Mac, рядко се замисляме защо изобщо Apple се казва така. Името откроява компанията от всички конкуренти в индустрията, където са пълни с технични и понякога сухи звукови комбинации като Microsoft или NVIDIA. Но защо точно „ябълка“?

Плодова диета и едно вдъхновение по пътя към вкъщи

SlashGear припомня, че името на Apple не идва от дълги маркетингови анализи или бранд консултации. То се ражда по време на една от фруктарианските диети на Стив Джобс. По онова време той буквално живеел на ябълки и се завръщал от посещение в ябълкова ферма, когато предлага компанията да се нарича Apple Computer.

В биографията си Джобс обяснява, че думата Apple звучала „забавно, оживено и не плашещо“, т.е. точно така, както основателите си представяли персоналният компютър да бъде за обикновените хора.

Скептицизмът на Возняк и конфликтът с Бийтълс

Съоснователят Стив Возняк първоначално не бил убеден в избора. Причината е проста: легендарната група The Beatles вече имали музикален лейбъл, наречен Apple Corps. Подобно съвпадение можело да доведе до юридически последствия. И действително по-късно Apple е обвинена в нарушаване на търговската марка, което завършва с финансово обезщетение.

Алтернативните имена от епохата, като Executex или Matrix Electronics, така и не успели да намерят мястото си нито като звучене, нито като философия.

Мястото в телефонния указател

Историята има и по-земен елемент. Изборът на думата Apple поставял компанията пред конкурент като Atari в телефонния указател. А по онова време това е било напълно реално предимство - видимост и реклама без нито цент разход.

Име, което да остане в историята

Събрани заедно – простота, приятелско звучене, философска лекота и прагматичност – тези фактори превръщат Apple в име, което се запечатва в съзнанието на потребителите. Днес то е една от най-разпознаваемите и силни марки в света, а самото име е ключова част от нейния имидж.

