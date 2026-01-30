Край на най-големите торент платформи у нас

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание в България - Замунда, Арена и Зелка - бяха спрени едновременно при мащабна международна операция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата, съобщават медии.

При опит за достъп до трите платформи се появява идентично съобщение, от което става ясно, че домейните са иззети въз основа на съдебна заповед, издадена в Съединените щати. „Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банера, който вече замества началните страници на сайтовете.

Замунда, Арена и Зелка функционираха като торент тракери и в продължение на години предлагаха масово достъп до филми, сериали, музика, игри, софтуер и друго защитено с авторски права съдържание. Те бяха сред най-посещаваните интернет платформи в страната и символ на онлайн пиратството в България.

Още преди време българските власти бяха съобщили, че срещу тези сайтове са образувани досъдебни производства за престъпления срещу интелектуалната собственост и за данъчни нарушения. Сегашната координирана акция показва, че разследванията са прераснали в реални действия с международно участие и съдебни решения извън България.

Операцията е сред най-мащабните удари срещу онлайн пиратството у нас и бележи прецедент, при който ключови български сайтове са спрени по силата на американска съдебна заповед. Очаква се институциите да дадат допълнителна информация за последващите действия и за това дали ще има обвинения срещу конкретни лица.

