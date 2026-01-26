Apple прави устройство, което ще промени пазара на изкуствен интелект

Нов доклад на Smart Analytics Global (SAG ) чертае сценарий за сериозно ускоряване на пазара на интелигентни очила с изкуствен интелект още през следващите години. Според анализаторите именно очакваното навлизане на Apple в този сегмент може да се окаже решаващият фактор, който да превърне нишов продукт в масово потребителско устройство. Данните са цитирани от специализирания технологичен сайт 9to5Mac.

Пазарът на умни очила пред експлозивен ръст

Според прогнозите на Smart Analytics Global 2026 г. може да се превърне в повратна точка за категорията очила с изкуствен интелект. Очакванията са продажбите да нараснат от около 6 милиона броя през 2025 г. до приблизително 20 милиона само година по-късно. Анализаторите обаче подчертават, че това е едва началото, а истинското ускорение тепърва предстои.

В доклада се отбелязва, че сегашният ръст се движи от експериментиращи потребители и технологични ентусиасти, но липсва продукт, който да направи очилата с изкуствен интелект достатъчно привлекателни за масовия пазар.

Apple Glasses като потенциален катализатор

Според експертите на SAG именно очакваните Apple Glasses могат да променят баланса. Анализаторите посочват, че евентуалното навлизане на Apple през 2027 г. би могло „да промени играта“, комбинирайки дизайн от висок клас, потребителска привлекателност и дълбока интеграция в екосистемата на компанията.

„Пристигането на Apple може да ускори масовото приемане на технологията по начин, който досега не сме виждали при този тип устройства“, се казва в доклада. Според SAG именно този ефект е липсвал досега на пазара.

Трите ключови предимства, които могат да решат всичко

Анализаторите очертават три основни фактора, които биха дали предимство на Apple Glasses. Първият е първокласният дизайн, който традиционно отличава продуктите на компанията. Вторият е привлекателният външен вид, способен да превърне технологично устройство в моден аксесоар. Третият е пълната интеграция в екосистемата на Apple – фактор, който вече доказа значението си при успеха на Apple Watch.

В доклада се прави паралел именно със смарт часовника на компанията, който първоначално също беше посрещнат със скептицизъм, но впоследствие се превърна в доминиращ продукт в своя сегмент.

Дизайнът остава силен коз, въпреки промените

SAG отбелязва, че дизайнерският екип на Apple е преминал през сериозни промени след напускането на Джони Айв и част от дългогодишните му сътрудници. Въпреки това репутацията на компанията в областта на хардуерния дизайн остава силна, а анализаторите не виждат индикации това да отслаби позициите ѝ при бъдещи носими устройства.

Смартфонът няма да изчезне

Друг важен извод от доклада е, че дори в дългосрочен план умните очила няма да изместят смартфоните. Вместо това се очаква двете категории да съществуват паралелно, като очилата ще допълват, а не ще заменят основното мобилно устройство.

Според прогнозите до 2030 г. годишните продажби на интелигентни очила могат да достигнат около 75 милиона броя, като моделите с HUD дисплей ще започнат да доминират след 2028 г. Анализаторите подчертават, че именно тогава пазарът може да навлезе в зряла фаза, ако големите технологични играчи успеят да убедят потребителите в реалната полза от този нов клас устройства.

