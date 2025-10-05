България настоява за етичен и отговорен изкуствен интелект
На дебат в Съвета за сигурност на ООН външният министър Георг Георгиев подчерта рисковете и нуждата...
На дебат в Съвета за сигурност на ООН външният министър Георг Георгиев подчерта рисковете и нуждата...
Иновативните решения на Shelly за умен дом дебютират в Парагвай
Показват маршрути, съобщения и дори рецепти директно в стъклото
Над 70% от фирмите в логистичния сектор използват комплексни дигитални решения
"Майкрософт" е инвестирала над 11 милиарда долара в "ОупънЕйАй" от 2019 г. насам
След рекордни приходи и растяща печалба софтуерният гигант предвижда още по-силно тримесечие и печел...
Scalefocus получава висока оценка за доверието на клиентите и иновативния си подход
Проблемът е с евентуалното въвеждане на мита за чипове от САЩ
Съкращенията идват на фона на обявеното миналата година разширяване на дейността на компанията в Чех...
Сред ключовите теми за изложението тази година са 5G свързаност и изкуствен интелект
Само за първите десет месеца на 2024 г. българският износ за САЩ възлиза на над 1 млрд. долара
Браншът осигурява заетост на 104 404 души, сочат данните от Годишния доклад на индустрията
Те заявиха категоричното намерение на БРАИТ да кандидатства за участие в новия Национален съвет за т...