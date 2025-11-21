Краят на Windows 10: IT отделите влизат в битка за модернизация

Краят на поддръжката за Windows 10, Office 2016 и 2019, както и Exchange Server 2019, бележи важен повратен момент за корпоративните IT среди. Стотици хиляди фирми по света са изправени пред необходимостта да преосмислят своите платформи, бюджета за лицензи и стратегията за модернизация.

Краят на една технологична епоха

Продуктите, които повече от десет години бяха гръбнак на бизнеса, вече не получават актуализации за сигурност, поправки и подобрения. На теория решенията изглеждат ясни: преминаване към Windows 11, по-нови версии на Office или облачни услуги. На практика обаче много компании работят със смесени инфраструктури, стари устройства, критични наследени системи и ограничени финансови възможности. Дилемата е как да се обнови средата сигурно и без сътресения в ежедневната работа.

Вечните корпоративни лицензи остават стратегически инструмент

За голяма част от предприятията стабилността и предвидимостта са ключови. Затова вечните Microsoft volume лицензи отново излизат на преден план като прагматичен избор. Windows 11, Windows 10 LTSC и Office 2021 или 2024 осигуряват ясен жизнен цикъл, а организацията сама определя кога да надгради. Този подход е особено ценен в здравеопазването, производството, държавните институции и финансовия сектор, където всеки риск се измерва в големи загуби. Корпоративните лицензи позволяват централно управление, легален контрол и по-лесни одити, което не може да се постигне с множество разпръснати OEM и Retail ключове.

Преходът става по-лесен с професионални партньори

Заради различните типове инфраструктури и бюджетни цикли индустрията все повече разчита на специализирани консултанти. Софтуерни брокери като Forscope подпомагат организациите да планират прехода си, да комбинират лицензионни модели и да избегнат свръхразходи. Според Матеуш Дрождовски, ръководител „Лицензионни решения“ във Forscope, крайният срок за Windows 10 е възможност, а не заплаха. Той подчертава, че най-добрият подход е добре балансирана комбинация между вечни лицензи и абонаментни услуги, която запазва стабилност там, където е нужна, и насърчава иновации тогава, когато носят реална стойност.

Бъдещето е хибридно

Модернизацията ще бъде неизбежна, но не и еднотипна. Вечните лицензи остават основа за сигурни и рентабилни системи, а облачните решения могат да надграждат там, където сътрудничеството и мобилността дават предимство. IT екипите вече не избират между два противоположни модела, а създават стратегия, която комбинира предвидимост, гъвкавост и ефективност в дългосрочен план.

