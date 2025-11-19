Остават броени дни за кандидатстване в глобалния конкурс Solve for Tomorrow

Остават последни дни за участие в четвъртото издание на глобалната програма за иновации Solve for Tomorrow на Samsung България. Учениците в най-горната възрастова група – от 9. до 12. клас – могат да кандидатстват до 24 ноември 2025 г., като тази част от конкурса вече навлиза в своя решителен етап. Samsung продължава мисията си да дава сцена на млади таланти, които използват силата на STEM и креативността, за да предложат решения на реални обществени проблеми.

Надпреварата започва от най-големите ученици

Вече тече финалният срок за участие на учениците от 9. до 12. клас в четвъртото издание на глобалния конкурс Solve for Tomorrow на Samsung България, който насърчава младите хора да създават иновативни решения с обществена полза. До 24 ноември 2025 г. те могат да сформират отбор от поне двама души и да изпратят резюме на идеята си, кратко описание на проекта и видео, в което да представят прототипа на своето решение.

Девет отбора от тази възрастова група ще бъдат избрани за полуфиналите и ще преминат през специална менторска програма с експерти от различни области. Там те ще надградят своите концепции, за да се подготвят за големия финал на 28 март 2026 г. в София. Победителят ще бъде определен от жури от висококвалифицирани професионалисти, а публиката също ще има своя дума чрез онлайн гласуване, което ще определи носителя на отличието за най-много събрани гласове.

Онлайн участие за по-малките ученици

Учениците от другите две възрастови групи – 2.-4. клас и 5.-8. клас – могат да се регистрират за конкурса от 1 декември 2025 г. до 23 февруари 2026 г., като изпратят резюме и видео. Тяхното участието е изцяло онлайн. За всяка от групите жури ще определи по трима полуфиналисти, а победителите се излъчват чрез онлайн гласуването.

Иновации чрез STE(A)M – три ключови категории

Конкурсът насърчава младежите да използват силата на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката (STE(A)M), за да предложат иновативни решения на реални обществени и глобални предизвикателства. Също така цели да вдъхнови учениците да мислят креативно, критично и социално отговорно, като развиват уменията си чрез дизайн мислене – подход, който поставя човека и нуждите на общността в центъра на процеса на иновации.

Тази година Solve for Tomorrow дава възможност на учениците да разработват своите идеи в три тематични категории, които отразяват основните глобални предизвикателства и посоки за развитие: „Устойчивост чрез технологии“, „Социална промяна чрез технологии“ и „Дигитални финанси“.

Условията за участие, сроковете, критериите за оценяване и наградите са публикувани подробно на https://www.solvefortomorrow.bg/, където могат да се открият и новини от предишните издания.

Обучения, менторство и глобален мащаб

В рамките на програмата фондация „Образование 5.0“, дългосрочен партньор на Samsung България, организира безплатни обучения и практически уъркшопи по дизайн мислене за ученици и учители. От юни до момента 130 учители от цялата страна са преминали през обученията, а през октомври в Бургас и София се проведоха два вдъхновяващи уъркшопа с участие на над 160 ученици, учители и ментори, посветени на разработването на решения на реални социални проблеми.

Solve for Tomorrow е глобална програма на Samsung Electronics, стартирала през 2010 г. в САЩ. За последните 15 години инициативата е достигнала до над 2,9 милиона ученици от 68 държави, които чрез идеите си допринасят за по-иновативно и устойчиво бъдеще. В България конкурсът се провежда от 2022 г., в партньорство с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД. Обученията по дизайн мислене носят квалификационен кредит за педагогическите специалисти, стимулирайки активното участие на учители в процеса на иновации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com