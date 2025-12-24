Как малкото училище в Банско стана голям пример за качествено образование

Образователните лидери - преподаватели и директори, компенсират дефицитите в системата

Автор: Доц. д-р Даниела Караангова

Въпросът с качеството на образованието е сред фундаменталните проблеми, които не без основание тревожат българското общество. Затова трябва да поставим фокус най-напред върху ранните етапи на обучение, а именно - предучилищното и началното образование. Когато говорим за „качество“ на образованието в ранните му етапи, е редно да дефинираме какво се има предвид под това. Качественото образование в ранните етапи на обучение има четири компонента:

Структурни елементи (продължителността на учебния ден, квалификациите на учителите и др.)

Училищната среда (база, класна стая, декорации, извънкласни дейности и инициативи, включващи ученици, учители и родители).

Взаимодействието между учители и ученици.

Системи за оценяване и измерване на прогреса и ефективността на отделните елементи от учебната програма.

Защо Красимир Вълчев иска преразглеждане на програмите?

Учените Пианта, Даунър и Хамри откриват незадоволителни доказателства относно връзката между структурните характеристики на програмите и влиянието им върху развитието на децата. Тук обаче не става въпрос за съдържанието на националните учебни програми, учебниците и учебните материали, които безспорно оказват влияние и то негативно, имайки предвид нивото на грамотност на българските деца. Това е и причината министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да иска преразглеждане и облекчаване на тези програми. Множество изследвания показват, че взаимодействието между учениците и учителите и училищната среда, са факторите, които оказват най-голямо влияние върху развитието на децата и респективно се отразяват върху качеството на ранното образование. С други думи, образователните лидери в лицето на училищното ръководство и учителите, могат да компенсират дефицитите и несъвършенствата на системата.

Необходимостта от визионерство

Не всеки ръководител и учител обаче е лидер по дефиниция. Тъй като първото се касае до длъжност и позиция, а второто до индивидуални и професионални качества и умения. За да бъде един ръководител лидер на учебно заведение, той трябва да притежава визионерство или с прости думи да знае към какво се стреми в дългосрочен план. Да притежава способността да мотивира и вдъхновява. Принципите на системното мислене и организационното учене отразяват именно тази идея, че качеството на взаимодействието между отделните елементи или хора в една система, е по-важно от техните индивидуални качества и характеристики. Не случайно и във футболните тимове наблюдаваме парадокси, в които отбори, съставени от най-добрите футболисти и звезди, могат да загубят от екипи, чието качество на отделните играчи е доста по-ниско за сметка на качеството на тяхното взаимодействие и сработване като отбор. Уменията за сътрудничество и работа в екип, както и устойчивостта и последователността в преследване на дългосрочните цели също са признаци на ефективно и трансформационно лидерство.

Ролята на добрия пример

В държави, в които образователните системи имат сериозни пропуски и проблеми, една от доказано ефективните мерки за подобряване на общото ниво и качество на образование, е ученето и поучаването от работещите примери. Такъв пример се наблюдава в три университета в Бразилия, които са успешен двигател на регионалната икономика благодарение на ефективното си управление и инициативност. Най-важното обаче е, че те драстично се отличават от общия фон и състояние на системата на висшето образование в страната. Успешното управление на образованието не може да се базира единствено на централизирания подход (отгоре надолу или “top – down”), той трябва да комбинира двата принципа „отгоре надолу“ (top – down) и „отдолу -нагоре“ (bottom up). В настоящата статия ще разгледаме именно такъв пример за успешен подход „отдолу-нагоре“ в едно държавно училище, което не се намира в столицата и дори в областен град, а в малкото курортно градче Банско.

Положителната атмосфера

Началното училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Банско обучава oколо 300 ученищи. Първото нещо, което човек забелязва, когато влезе в сграда на училището, е редът, организацията, поддържаната и приветлива материална база и най-важното положителната атмосфера между всички учители, ръководство, служители и ученици на училището. Преди години деканът на правния факултет на Софийския университет и бивш министър на образованието проф. Даниел Вълчев бе споделил с мен, че са необходими буквално само няколко минути и кратка разходка из сградата на дадена организация, за да добие човек представа какво представлява тя. Тези думи силно се запечатаха в съзнанието ми и наблюденията ми върху различни организации през годините ги потвърдиха.

Едно от иновативните училища на България

Училището е в списъка на иновативните училища на България. В центъра на работата е ученикът. Материалната база е модерна, с интерактивни класни стаи, кабинет по чужди езици, STEM кабинети по природни науки и музика, съвременни компютърен кабинет, спортни съоръжения, класна стая на открито.

По отношение на училищната среда, началното училище в Банско предлага множество извънкласни дейности и инициативи като:

народни танци в двора на училището, в които участват всички учители и ученици всеки ден в голямото междучасие; клубове по рисуване, приложни изкуства, спорт, музика, хореография, подготовка за участие в олимпиади и състезания.

тържества, балове с маски, събития, проекти и извънкласни дейности, които включват както ученици, така и родители.

Взаимоотношенията между ученици и учители пък се характеризира с:

топла и подкрепяща атмосфера

ученикът е в центъра на работа

индивидуален подход

взаимоотношения, базирани на емпатия и доверие

активно участие на учениците

стимулиране на мисленето и езиковото развитие

сътрудничество с родителите

Подобни примери показват, че качественото образование не зависи единствено от ресурсите и географското местоположение, а от ясна визия, ефективно лидерство и последователност в работата. Крайният резултат е не само висок общ успех и високи резултати на изпити, състезания и олимпиади, но и мотивирани ученици, развиващи индивидуалните си качества в една спокойна и стимулираща среда.

Споделени ценности

Постиженията на училището не са еднократен успех, а резултат от дългогодишна последователност, ясни стандарти и споделени ценности в училищната общност. Значима роля играе и активното участие на родителите и местната общност, които подпомагат училищните инициативи и допринасят за позитивния училищен климат. Днес повече от всякога е необходимо училищните ръководители не просто да управляват, а да бъдат лидери на промяната – да създават среда, която вдъхновява, обединява и движи напред. Такива примери, като този в Банско, доказват, че промяната е възможна и може да започне от всяко едно училище. В днешния контекст именно такива училища показват, че качеството е достижима цел, когато има визия, лидерство и обединена училищна общност.

