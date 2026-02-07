Високо напрежение! Двама в челен сблъсък за лидер на БСП

Челен сблъсък за лидер на БСП. Крум Зарков и Борислав Гуцанов влизат в голямата надпревара за първия пост в партията. Освен тях в надпреварата остава и Руси Статков, но делегати са категорични, че шансовете му са нулеви.

Информацията за кандидатите в лидерската битка огласи Валери Жаблянов. Той обяви още, че резултатът от първото гласуване ще бъде ясен или късно в събота вечер или в неделя сутрин. По думите му тогава ще стане ясно има ли нужда от прегласуване.

В момента на закрито заседание се изслушват претендентите за пост №1 в столетницата. Гласуването ще бъде тайно, очаква се да започне след 20 ч и в малките часове на нощта да стане известен победителят.

Първоначално 52-ма социалисти бяха кандидати за председател. Част от тях дори вече не членували в партията.

Сред номинираните за лидерския пост бяха още Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев, но те си направиха отвод.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com