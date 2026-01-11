Земетресение в БСП! Пленумът бламира Зафиров, конгрес на 7 февруари
Инфарктно заседание на "Позитано" 20
Няма да има лидер, а пръв сред равни, каза новият председател на червената партия
БСП е жив организъм, каза социалният министър
Тази зала е непредсказуема, каза кандидатът за лидер на БСП
Възможно е да има балотаж
Разкри кого ще подкрепи
Ръководството на 51-вия Конгрес на БСП отложи за днес гласуването
Социалистите промениха устава си, мандатността остава
Да дадем път на новото поколение, настоя топ социалистът
Приех номинации за председател като признание за времето, когато заедно се борихме за победа на наци...
БСП загуби статута си на основна опозиционна сила, каза вицепремиерът
Да приключим братоубийствените битки, призова Владимир Москов. Социалистите излъчат лидер