Крум Зарков победи! Новият лидер на БСП (ОБНОВЕНА)

Крум Зарков е новият лидер на БСП. Това показа вотът на делегатите на 51-вия конгрес на БСП. Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур и така и не се стигна до балотаж. До последно в листата за гласуване бе и икономистът Руси Статков, но още от начало се знаеше, че той няма никакви шансове и челният сблъсък е между бившия служебен министър на правосъдието и настоящия социален министър в оставка.

Резултатите още не са официално обявени, но в кулоарите на конгреса се говори, че резултатът е 416 на 302 гласа в полза на Зарков. Младият лидер на БСП вече приема поздравления в центъра на залата.

В предварителните си интервюта Крум Зарков многократно обеща радикална промяна в БСП.

"Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България," каза пред журналисти в началото на гласуването Крум Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за цели български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

"Всичко е в ръцете на делегатите", заключи той.

Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с Радев по въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.

Очаквайте подробности!

