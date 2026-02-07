Падна 73-годишна забрана в Саудитска Арабия

Саудитска Арабия тихомълком започна да разрешава на богати чуждестранни граждани да купуват алкохол, което е огромна промяна след 73-годишна забрана. Коментаторите очакват, че облекчението в крайна сметка ще обхване и туристите, както съобщава Самир Хашми от Рияд.

В продължение на десетилетия Дипломатическият квартал на Рияд се откроява от останалата част на столицата – богат анклав от посолства и луксозни резиденции, със сенчести алеи, зеленина и кафенета, които привличат както млади саудитци, така и емигранти.

Сега, скрит в дискретен, немаркиран бежов комплекс в ексклузивния квартал, малък магазин се е превърнал в дискретен тестов полигон за една от най-чувствителните промени в политиката на Саудитска Арабия – контролираната продажба на алкохол на богати чужденци, които не са мюсюлмани.

Саудитска Арабия, дом на двете най-свещени места на исляма, забрани продажбата на алкохол през 1952 г. Но като част от по-широки усилия за промяна на имиджа си, кралството въведе мащабни социални и икономически реформи през последните години, представяйки се като по-умерено и благоприятно за инвестиции общество.

Под ръководството на престолонаследника Мохамед бин Салман, фактическият владетел на Саудитска Арабия, кралството отвори отново кината, беше домакин на големи музикални фестивали, отмени забраната за шофиране от жени и ограничи правомощията на някога страховитата религиозна полиция.

Но тихото разширяване на продажбите на легален алкохол е може би най-смелият експеримент досега.

Магазинът за алкохол отвори врати за първи път в Рияд през януари 2024 г., но първоначално входът беше ограничен само за немюсюлмански дипломати. Съгласно новите правила, въведени без предупреждение в края на 2025 г., богати чуждестранни жители, които не са мюсюлмани, вече също могат да посещават там, за да купуват бира, вино и спиртни напитки.

За да отговаря на условията, емигрантът трябва или да притежава разрешение за пребиваване Premium, което струва 100 000 саудитски риала (27 000 долара; 19 300 британски лири) годишно; или да покаже, че печели поне 50 000 риала на месец.

Схемата за първокласно пребиваване има различни критерии за допустимост и обикновено е отворена за висши чуждестранни ръководители, инвеститори и професионалисти със специализирани умения.

Както притежателите на разрешителни, така и тези без такива, ще трябва да покажат картата си за пребиваване на охранителите на вратата. В нея се посочват подробно тяхната религия и статут на пребиваване.

"Бутилка уиски Johnny Walker Black Label ми струваше 124 долара (90 британски лири). Но нямам нищо против да платя по-високата цена", казва ръководител на британска компания.

Тези, които нямат разрешително, ще трябва да вземат и удостоверение за заплата или писмо, издадено от компанията. Чуждестранни туристи нямат право да влизат в магазина.

Няколко клиенти, закупили алкохол от магазина, говориха с Би Би Си, пожелавайки анонимност.

Мобилните телефони се запечатват в защитни пликове, преди клиентите да бъдат допуснати вътре. Опашките могат да се проточат за повече от час, въпреки че хората казват, че преживяването е сравнително лесно, след като влезете вътре.

Един европейски емигрант описа магазина като „добре зареден“, с цени „два до три пъти“ по-високи в сравнение със западните пазари, но значително по-ниски, отколкото на черния пазар в Саудитска Арабия.

„Бутилка уиски Johnny Walker Black Label ми струваше 124 долара (90 британски лири). Но нямам нищо против да платя по-високата цена“, добавя ръководител на британска компания.

Покупките на алкохол се регулират от сложна система за месечни квоти, базирана на точки, казват клиентите, но такава система е достатъчно щедра, за да позволи на всеки човек десетки литри спиртни напитки всеки месец. Дипломатите получават отстъпки от покупките си.

Няма официално съобщение от правителството. Няколко купувачи казват, че първоначално са научили за промяната от уста на уста. Името на магазина дори не се показва на онлайн картите.

„Един приятел току-що сподели местоположението с мен в Google Maps“, каза един азиатски емигрант.

Анализаторите казват, че неяснотата от страна на властите относно новата политика за алкохола е умишлена, което оставя неяснота относно това докъде може да стигне промяната.

Себастиан Сонс, старши изследовател в германския мозъчен тръст Carpo, който се фокусира върху Близкия изток, казва, че властите действат предпазливо. „Те са готови да направят две крачки напред и една назад, ако е необходимо, когато става въпрос за чувствителни въпроси. С алкохола може да е същото.“

Алкохолът е забранен съгласно ислямския закон, а религиозните обреди остават силни сред голяма част от местното население на Саудитска Арабия.

Въпреки забраната, в продължение на десетилетия алкохолът е циркулирал извън публичното пространство – от домашно приготвени бири до вносни марки – консумиран на частни партита, в затворени жилищни комплекси и в добре заредени саудитски домове.

Значителен дял от марковия алкохол навлиза на неформалния пазар чрез посолствата, на които отдавна е разрешено да внасят неограничени количества по силата на дипломатически привилегии. Други се насочват към черния пазар, където продължава да циркулира нерегулиран домашен алкохол и скъпи контрабандни доставки.

