Короната в Лувъра е смачкана, но „непокътната“ след обира

Короната на френската императрица Евгения е била смачкана, след като е била изпусната от бягащи крадци по време на обира в Лувъра миналия октомври, но е „почти непокътната“ и може да бъде напълно реставрирана, съобщиха от музея.

Нападателите откраднали бижута на стойност около 88 милиона евро (76 милиона британски лири, 104 милиона долара), но оставили по пътя си за бягство инкрустираната с диаманти тиара, принадлежаща на съпругата на Наполеон III.

Музеят публикува първите снимки на короната след кражбата, заявявайки, че тя е била „силно деформирана“, след като крадците са се опитали да я извадят през тесен отвор, който са пробили в стъклената ѝ витрина.

На короната липсва един от осемте златни орела, които са я украсявали, но са запазени 56-те ѝ изумруда и всичките 1354 диаманта, с изключение на 10.

Добавя се, че короната от 19-ти век ще бъде възстановена в първоначалното си състояние „без нужда от реконструкция“.

Експертна комисия, ръководена от президента на музея Лорънс де Карс, беше избрана да наблюдава реставрацията.

Обирът е извършен на 19 октомври, като бандата е използвала откраднат механичен асансьор, монтиран на превозно средство, за да получи достъп до Галерия д'Аполон (Галерия на Аполон) през балкон близо до река Сена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com